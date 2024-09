Ngập lụt, sạt lở nhiều nơi ở Nghệ An, 23 người đi sơ tán chưa được về nhà

Ngày 20/9, ông Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch xã Thanh Hương (Thanh Chương, Nghệ An), cho biết do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão số 4, địa bàn xã này đã xảy ra mưa vừa và mưa to từ tối 19/9 đến trưa 20/9. Nước sông Trai dâng cao gây ngập lụt nhiều khu vực.

"Tuyến đường vào trung tâm xã Thanh Hương và đường đi xã Ngọc Lâm (Thanh Chương) bị ngập, giao thông đi lại khó khăn. Mưa lớn cũng gây sạt lở tại khu vực xóm 1, xã Thanh Hương. Tại xóm 6, xảy ra lũ quét, chính quyền xã cũng thực hiện việc sơ tán 3 hộ dân đến khu vực an toàn", ông Tiến thông tin.

Nước sông dâng cao gây chia cắt tại khu vực xã Hạnh Lâm, Thanh Chương, Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Thiện).

Công tác phòng, chống ngập lụt được chính quyền địa phương triển khai, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Mưa lớn kéo dài, nước khe, suối lên nhanh gây ngập tại nhiều địa phương như: Ngọc Lâm, Hạnh Lâm, Thanh Mỹ, Thanh Đức... Tại các khu vực cầu tràn, đường giao thông, chính quyền đã bố trí lực lượng chốt chặn, không để người dân qua lại.

Tại xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, đến trưa nay, 23 người (trẻ em và người già) thuộc xóm 2 vẫn chưa được trở về nhà. Những người này đã được chính quyền di chuyển đến nơi an toàn vào ngày hôm qua (19/9), trước nguy cơ mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 4.

"23 công dân này thuộc 19 hộ dân, sinh sống dưới chân núi Chợ Bùi, xóm 2, xã Quang Sơn. Đây là khu vực có nguy cơ sạt lở cao vào mùa mưa. Chúng tôi đã có phương án di dời, tái định cư nhưng người dân chưa đồng thuận. Để đảm bảo an toàn, xã phải cắt cử lực lượng túc trực và tổ chức di chuyển người già, trẻ nhỏ đến nơi khác", ông Lê Văn Chơng, Chủ tịch xã Quang Sơn cho hay.

Lực lượng Đồn biên phòng Ngọc Lâm (Thanh Chương) cắm biển và chốt chặn tại khu vực cầu tràn nguy hiểm (Ảnh: Thế Hùng).

Trong trường hợp mưa lớn kéo dài, chính quyền địa phương sẽ di dời những hộ dân dưới chân núi Chợ Bùi đến nhà văn hóa xóm.

Chính quyền xã Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên) cũng có phương án đảm bảo an toàn cho các hộ dân sinh sống dưới chân Rú Lài và Rú Rậm.

Theo đại diện xã Hưng Yên Nam, trên Rú Lài có vết nứt dài 50m, xuất hiện từ các năm trước và có nguy cơ mở rộng. Khu vực này có nguy cơ sạt lở cao kéo dài khoảng 20m, ảnh hưởng trực tiếp đến 8 hộ, 30 nhân khẩu tại xóm 4 và xóm 5.

Chiều 20/9, ông Lê Phạm Hùng, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên, kiểm tra khu vực có nguy cơ sạt lở. Ông Hùng đề nghị UBND xã Hưng Yên Nam cử cán bộ túc trực thường xuyên để theo dõi tình hình, nếu có dấu hiệu sạt lở lập tức di dời các hộ dân.

Ông Lê Phạm Hùng, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên kiểm tra khu vực sạt lở tại xã Hưng Yên Nam (Ảnh: Hà Huệ).

Mưa lớn kéo dài cũng gây ra tình trạng sạt lở đất tại xã Châu Khê (huyện Con Cuông, Nghệ An). Sạt lở ăn sâu vào móng nhà 2 hộ dân bản Bủng Xát, xã Châu Khê, gây nguy hiểm cho các thành viên trong gia đình.

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương cùng Đồn biên phòng Châu Khê đã tổ chức sơ tán khẩn cấp 2 hộ dân, đồng thời tháo dỡ, di dời công trình và tài sản đến nơi an toàn.