Ngày 20/9, thông tin từ UBND xã Lạng Khê, Con Cuông (Nghệ An), do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4, trong hai ngày 19-20/9, trên địa bàn xã này mưa rất to và xuất hiện nhiều điểm sạt lở.

Khoảng 17h ngày 19/9, trên tuyến đường từ bản Chôm Lôm đi bản Yên Hòa (xã Lạng Khê), có nhiều tảng đá lớn từ trên núi cao rơi xuống, chắn ngang đường, giao thông đi lại gặp khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Tuyến đường từ bản Chôm Lôm qua Yên Hòa, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông bị đá rơi từ trên núi cao xuống (Ảnh: Bá Hậu).

"Những tảng đá lớn nặng cả tấn rơi từ trên núi xuống rất nguy hiểm. Rất may thời điểm xảy ra đá rơi không có người dân đi qua. Giờ chúng tôi đi qua đoạn đường này cảm thấy bất an quá", anh Nguyễn Văn Hậu, người đi đường, nói.

Nhiều tảng đá lớn rơi từ trên núi xuống chắn ngang đường (Ảnh: Bá Hậu).

Trước sự việc trên, UBND xã Lạng Khê đã thông báo cho người dân trên địa bàn không lưu thông trên tuyến đường này; đồng thời bố trí lực lượng canh gác, cấm người và phương tiện qua lại đề phòng rủi ro. UBND xã Lạng Khê đã báo cáo lên cấp trên để có hướng xử lý, khắc phục.

Trước đó, trên địa bàn huyện Con Cuông cũng xảy ra một vụ cây cối, đá rơi từ trên núi xuống.

Lực lượng chức năng dọn đá rơi trên quốc lộ 7A, đoạn qua Eo Vực Bồng (Ảnh: Bá Hậu).

Khoảng 16h40 ngày 19/9, khi một số người đi đường qua Eo Vực Bồng, trên tuyến quốc lộ 7A, thuộc xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, bất ngờ bị cây cối, đất đá đổ từ trên núi xuống.

Thời điểm trên, có 2 bố con người địa phương bị cây đổ đè lên làm xe máy hư hỏng nặng, cả 2 người bị thương nhẹ.