Đà Nẵng lên tiếng về thông tin “giá đất ở tăng gấp 10 lần”

Ngày 26/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết đã tiếp nhận và phản hồi ý kiến công dân gửi qua đường dây phản ánh của thành phố, liên quan đến chính sách tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở.

Theo phản ánh, bảng giá đất nông nghiệp hiện nay vẫn thấp so với thị trường, trong khi giá đất ở lại tăng cao, có nơi gấp 10 lần, khiến phần khấu trừ đất nông nghiệp không đáng kể và tiền sử dụng đất người dân phải nộp bị đội lên.

Một góc của thành phố Đà Nẵng nhìn từ trên cao (Ảnh: Hoài Sơn).

Sở Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 103, hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở phải nộp 100% phần chênh lệch giữa giá đất ở và giá đất nông nghiệp. Quy định này đúng như phản ánh của người dân.

Liên quan đến quá trình xây dựng và điều chỉnh bảng giá đất, Sở đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy định pháp luật: thuê đơn vị tư vấn khảo sát, lấy ý kiến các đơn vị, tổ chức liên quan, công khai trên Cổng thông tin điện tử thành phố và trình Hội đồng thẩm định trước khi UBND thành phố ban hành quyết định ngày 26/6.

Về thông tin giá đất ở tăng gấp 10 lần, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẳng định thông tin này chưa chính xác.

Cụ thể, mức tăng cao nhất là tại đường Mai Đăng Chơn (đoạn từ Trần Đại Nghĩa đến Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm), từ 13,48 triệu đồng/m2 lên 34,5 triệu đồng/m2, tức gấp 2,56 lần.

Một số tuyến đường thuộc dự án Olalani có mức tăng 4,89 lần, song dự án này không có đất nông nghiệp nên không ảnh hưởng đến tiền sử dụng đất khi chuyển đổi.

Trong khi đó, giá đất nông nghiệp cũng được điều chỉnh, tại các phường từ 98.000 đồng/m2 lên 200.000 đồng/m2 (gấp 2,04 lần), tại các xã từ 78.000 đồng/m2 lên 140.000 đồng/m2 (gấp 1,8 lần). Việc điều chỉnh này dựa trên khảo sát thị trường và dữ liệu về giá đất bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi, tham mưu cho thành phố để bảo đảm bảng giá đất sát thực tế, đồng thời ghi nhận các ý kiến phản ánh của người dân nhằm điều chỉnh phù hợp.