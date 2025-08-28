Đà Nẵng khánh thành tượng Bác Hồ

Dự án tượng Bác Hồ trong khuôn viên Thư viện Đà Nẵng được UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 12/2024, với tổng mức đầu tư hơn 14,7 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 3.000m2.

Công trình tượng Bác Hồ trong khuôn viên Thư viện Đà Nẵng được thiết kế cảnh quan hài hòa, với cây xanh, thảm cỏ, đường dạo và bệ ngồi đọc sách được lát đá granite.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cắt băng khánh thành tượng Bác Hồ (Ảnh: Bình An).

Điểm nhấn của công trình là tượng Bác Hồ ở chính giữa khuôn viên. Phù điêu bố trí sau tượng Bác Hồ là hình ảnh Khuê Văn Các giản dị, tao nhã được đặt chính giữa phù điêu biểu hiện cho sự trí tuệ, tinh thần tự cường, tự chủ, truyền thống hiếu học của người Việt Nam. Hai bên là hình ảnh danh thắng Ngũ Hành Sơn hùng vĩ, nổi tiếng của Đà Nẵng.

Tổng thể bức phù điêu thể hiện mối quan hệ tương sinh của con người và thiên nhiên không thể tách rời, tương trợ lẫn nhau cùng phát triển.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và cán bộ, người dân chụp hình lưu niệm tại tượng Bác Hồ (Ảnh: Bình An).

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - văn hóa sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn vô hạn và sự tôn kính của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đối với Bác - Người lãnh tụ thiên tài của Đảng, nhân dân, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người đã hiến dâng trọn đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ 23 Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030.

“Hình ảnh Bác Hồ ngồi đọc sách được chọn làm biểu tượng nhằm truyền cảm hứng về tinh thần tự học và đam mê đọc sách của Người. Bác Hồ là tấm gương sáng về tự học, với việc không ngừng trau dồi tri thức qua sách báo, bất kể hoàn cảnh khó khăn nào”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng khẳng định, tượng được đặt tại Thư viện khoa học Tổng hợp - một không gian tri thức, nhằm khuyến khích thế hệ trẻ và người dân Đà Nẵng phát huy truyền thống hiếu học, xây dựng thói quen đọc sách và nâng cao kiến thức.

Công trình không chỉ có ý nghĩa chính trị mà còn là một địa chỉ văn hóa quan trọng, đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Đây sẽ là nơi để nhân dân và du khách trong, ngoài nước đến chiêm ngưỡng, tưởng nhớ Bác, đồng thời trải nghiệm không gian văn hóa đọc thân thiện và hiện đại.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị liên quan, hội đồng nghệ thuật, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công đã hoàn thành công trình hết sức trọng đại và có ý nghĩa lịch sử này.

Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền và nhân dân phối hợp chặt chẽ, quản lý, giữ gìn, phát huy giá trị của công trình một cách thiết thực, hiệu quả trong thời gian đến.