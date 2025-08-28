Phường đầu tiên của Lâm Đồng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc

Sáng 28/8, phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng, tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, đại diện các sở, ban, ngành, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường cùng 188 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân.

Đây là đại hội điểm cấp xã đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Lâm Viên - Đà Lạt là đại hội điểm cấp xã đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Phường Lâm Viên - Đà Lạt được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính gồm phường 8, phường 9 và phường 12, thành phố Đà Lạt cũ. Phường có diện tích tự nhiên 35km2, gồm 49 tổ dân phố, dân số hơn 71.000 người.

Phường có lợi thế về cảnh quan, khí hậu, quy hoạch đô thị, hạ tầng hoàn thiện nên có tiềm năng phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Địa phương có thế mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đã hình thành làng hoa nổi tiếng như Hà Đông, Đa Thiện, Thái Phiên.

Thời gian qua, người dân đã ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm. Khối đại đoàn kết toàn dân tại địa phương được củng cố; hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. An sinh xã hội của phường được đảm bảo, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao.

Ông Đặng Quang Tú, Bí thư Đảng ủy phường Lâm Viên - Đà Lạt, phát biểu tại đại hội (Ảnh: Minh Hậu).

Tại đại hội, ông Đặng Quang Tú, Bí thư Đảng ủy phường Lâm Viên - Đà Lạt, đề nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lâm Viên - Đà Lạt nhiệm kỳ 2025-2030 quán triệt các chủ trương phát triển kinh tế xã hội; đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức đoàn kết, tập hợp nhân dân để tạo sự đồng thuận trong xã hội, khai thác có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng lợi thế của địa phương nhằm phát triển thương mại, dịch vụ.

Ông Đặng Quang Tú cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lâm Viên - Đà Lạt tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thích ứng với xã hội số để tuyên truyền, vận động nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn ở cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận đảm bảo chất lượng, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc phát biểu chỉ đạo tại đại hội (Ảnh: Minh Hậu).

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc đánh giá, phường Lâm Viên - Đà Lạt trước và sau sáp nhập luôn thể hiện rõ vai trò là một trong những phường trung tâm của tỉnh. Kinh tế tăng trưởng khá, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh phúc lợi được đảm bảo, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bà Phúc đề nghị Ban Thường trực MTTQ Việt Nam phường Lâm Viên - Đà Lạt tập trung xây dựng khối đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn hệ thống; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Lâm Viên - Đà Lạt đón nhận hoa chúc mừng từ Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc (Ảnh: Minh Hậu).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đề nghị Ban Thường trực MTTQ Việt Nam phường Lâm Viên - Đà Lạt nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, nhất là những vấn đề dư luận quan tâm, bức xúc hoặc khó khăn, bất cập trong quá trình vận hành của chính quyền 2 cấp.

Bà Phúc cũng lưu ý cần lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, kịp thời tập hợp, phản ánh và đề xuất với cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng xem xét, giải quyết; đồng thời đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước.