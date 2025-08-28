50 năm Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh: Hành trình lan tỏa hòa bình

Ngày 28/8, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh phối hợp cùng Ủy ban Hòa bình TPHCM tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh - Bảo tàng vì Hòa bình”.

Sự kiện nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (4/9/1975-4/9/2025), 23 năm Ngày Quốc tế Hòa bình và 41 năm thành lập Ủy ban Hòa bình TPHCM.

Hội thảo có 67 tham luận, tập trung vào ba nội dung trọng tâm. Thứ nhất là khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam - giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại. Các tham luận nhấn mạnh truyền thống yêu nước, hòa hiếu, khát vọng hòa bình xuyên suốt chiều dài lịch sử dân tộc; đồng thời phân tích vai trò của Bảo tàng trong việc lưu giữ ký ức chiến tranh, giáo dục thế hệ trẻ về giá trị hòa bình.

Hội thảo tổ chức tại Hội trường Thống Nhất vào sáng nay (Ảnh: An Huy).

Thứ hai là 50 năm lan tỏa hòa bình của Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Đại biểu đánh giá Bảo tàng không chỉ là điểm đến văn hóa nổi bật, một trong 50 công trình tiêu biểu của TPHCM, mà còn là thành viên tích cực trong hệ thống bảo tàng vì hòa bình trên thế giới. Trong 5 thập kỷ qua, Bảo tàng đã trở thành cầu nối văn hóa, thu hút hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước, góp phần lan tỏa thông điệp hòa bình và nhân văn.

Thứ ba là hành trình viết tiếp câu chuyện hòa bình trong kỷ nguyên mới. Nội dung thảo luận tập trung vào các giải pháp, phương thức đổi mới hoạt động của Bảo tàng, từ đó phát huy giá trị di sản, mở rộng hợp tác quốc tế và khẳng định vai trò của Việt Nam trong việc chung tay xây dựng một thế giới hòa bình, bền vững.

Phát biểu tại sự kiện, bà Tôn Nữ Thị Ninh, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình TPHCM, nhấn mạnh, hòa bình là giá trị không tự nhiên mà có, dân tộc Việt Nam đã phải chiến đấu, hy sinh để bảo vệ trong độc lập và chủ quyền.

Bà Tôn Nữ Thị Ninh phát biểu tại buổi hội thảo (Ảnh: An Huy).

Theo bà Ninh, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh không chỉ là điểm đến đông khách nhất Việt Nam, mà còn là nơi lưu giữ và truyền tải thông điệp lịch sử đến thế hệ trẻ. “Lịch sử nếu được lưu giữ, diễn giải khách quan, trung thực sẽ không cản trở mà là nền tảng để xây dựng một tương lai lành mạnh, bền vững”, bà nói.

Bà Tôn Nữ Thị Ninh cũng nhắc lại tinh thần bao dung, hòa hiếu của dân tộc Việt Nam ngay sau 1975, khi từ “kẻ thù” trở thành “đối tác”, đúng như hợp tác Việt - Mỹ trong khắc phục hậu quả chất độc da cam.

“Chúng ta khẳng định với thế giới sự cam kết kiên định của nhân dân và Nhà nước Việt Nam với hòa bình, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn cầu”, bà Ninh nhấn mạnh.