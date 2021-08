"Cười ra nước mắt" với những lý do ra đường giữa mùa dịch

Dân trí Uống rượu say, chở nhau ra đường để chứng minh không có quán nhậu nào mở cửa hay đòi thông chốt đi ship thuốc tránh thai là những tình huống cán bộ trực chốt chặn phòng Covid-19 ở TP Vinh gặp phải.

Công an tỉnh Nghệ An tăng cường 630 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại 70 điểm chốt chặn trong TP Vinh.

Từ ngày 23/8, TP Vinh nâng cao một mức trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 so với Chỉ thị 16, đồng nghĩa người dân được yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó", trước mắt là trong vòng 7 ngày. Đây là một trong những nỗ lực của thành phố nhằm bóc tách các ca F0 ra khỏi cộng đồng sau khi xuất hiện một số ổ dịch phức tạp.

Ngoài 42 chốt kiểm soát hoạt động từ ngày 17/8, Công an tỉnh Nghệ An tăng cường 630 cán bộ, chiến sĩ từ các phòng, đơn vị nghiệp vụ cho thành phố để thiết lập thêm 70 điểm chốt, chặn chống Covid-19 trong nội thành. TP Vinh cũng ban hành quy định cụ thể về các đối tượng, điều kiện để được lưu thông ra đường hoặc đến nơi làm việc trong thời gian thành phố thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nâng cao.

Thực hiện "ai ở đâu ở yên đó", đường phố TP Vinh trở nên vắng lặng, chỉ có lực lượng phòng, chống dịch và một số ít người được đến trụ sở cơ quan, đơn vị làm việc.

Trong một vài ngày đầu, do chưa nắm rõ quy định, vẫn có những trường hợp đi tập thể dục, đi chợ, thậm chí đi câu cá. Sau khi được tuyên truyền, giải thích về quy định của thành phố trong phòng, chống dịch Covid-19, người dân đã chấp hành tốt việc nhà để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng trực chốt nhiều phen gặp những tình huống cười ra nước mắt.

Tối 24/8, hai người đàn ông lưu thông trên một chiếc xe máy đến điểm chốt chặn chống Covid-19 tại Ga Vinh (phường Quán Bàu, TP Vinh). Hai người này đều có biểu hiện say xỉn, được xác định là N.V.N. và N.V.H.

Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai người đàn ông (trong khoanh màu đỏ) rủ nhau ra đường xem quán rượu đóng cửa không.

"Chúng tôi yêu cầu hai người xuất trình giấy tờ ra đường thì cả hai không xuất trình được. Theo trình bày thì hai người vừa nhậu ở nhà N.V.N. Đang nhậu thì hết rượu. N. đòi ra quán uống tiếp nhưng H. không đi, nói là thành phố có Chỉ thị 16, các quán nhậu không mở cửa. Sau một hồi cãi nhau, N.V.H. chở N.V.N. đi ra đường để chứng minh... quán nhậu đã đóng cửa hết", Đại úy Nguyễn Xuân Vinh, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp được tăng cường thực hiện nhiệm vụ tại chốt, kể.

Sau khi cố gắng lắng nghe, chắp nối thông tin từ hai người này trình bày, xác định hai người ra ngoài không có lý do chính đáng, vi phạm quy định về phòng, chống dịch nên ca trực đã báo cáo tổ xử lý lưu động đến lập biên bản, xử lý theo quy định.

Trung úy Hồ Sỹ Nam (Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an TP Vinh) thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát trên đường 72 m, thuộc địa phận xã Nghi Đức. Đây là lần thứ hai, Trung úy Nam thực hiện nhiệm vụ trực chốt phòng, chống dịch Covid-19 ở cửa ngõ thành phố.

Một người dân ra đường tập thể dục khi thành phố thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cao hơn một mức so với Chỉ thị 16 và bị lập biên bản xử phạt.

"Tuyến đường này lưu lượng người tham gia giao thông không lớn, người dân hầu hết chấp hành tốt quy định phòng, chống dịch nhưng cũng có một vài trường hợp ra đường không có lý do chính đáng. Như trường hợp một người đàn ông đòi "thông chốt" để vào thành phố thăm vợ vì... nhớ quá. Kiểm tra thì anh ta không đủ điều kiện đi vào nội thành, hơn nữa hình như cũng có uống rượu nên chúng tôi không thể giải quyết, yêu cầu quay về", Trung úy Hồ Sỹ Nam chia sẻ.

Điểm chốt đường Thái Phiên - Trần Phú được phân công cho tổ công tác Phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An phụ trách. Đây là khu vực gần chợ Vinh, nơi có ổ dịch phức tạp tại chợ đầu mối, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho người dân và lực lượng trực chốt.

Tất cả người và phương tiện đi qua chốt đều phải được kiểm tra rất kỹ, chỉ những người đủ điều kiện mới được đi qua. Trường hợp không đủ điều kiện sau khi được nhắc nhở sẽ yêu cầu quay đầu xe, nếu cố tình vi phạm, chống đối hay gian dối đều bị lập biên bản, bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý theo quy định.

Từ ngày 23/8 tới nay, chỉ có xe công vụ và xe "luồng xanh" mới được đi ra, vào TP Vinh.

"Sáng hôm qua, một cô gái xin đi qua chốt. Ngoài phiếu báo kết quả xét nghiệm âm tính với SASR-CoV-2 và giấy tờ tùy thân thì không có giấy tờ nào khác để được ra đường theo quy định. Chị này trình bày làm việc ở hiệu thuốc, đang đi ship thuốc tránh thai cho khách và năn nỉ chúng tôi cho đi qua. Tất nhiên, đây không phải là sản phẩm thuộc danh mục hàng thiết yếu nên chúng tôi không thể giải quyết", một cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại chốt cho biết.

Từ ngày 23/8 đến ngày 28/8, tại TP Vinh, các điểm chốt kiểm soát tăng cường của Công an tỉnh Nghệ An và tổ tuần tra lưu động Công an TP Vinh đã phát hiện, lập biên bản 236 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16, tạm giữ 1 xe ô tô, 14 xe mô tô. Lực lượng công an đã tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử phạt các trường hợp vi phạm số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Hoàng Lam