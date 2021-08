Từ Hà Nội về, tài xế sửa phiếu xét nghiệm để "thông chốt" vào Vinh

Dân trí Về đến địa bàn TP Vinh mà giấy báo kết quả xét nghiệm Covid-19 đã hết hạn, tài xế H.V.C. đã sửa ngày trên tờ phiếu thực hiện xét nghiệm để "thông chốt" kiểm soát.

Nguồn tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An), đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế xe tải có hành vi sửa chữa phiếu trả kết quả xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2.

Tài xế H.V.C. sửa phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 từ ngày 22/8 thành ngày 24/8 để đi vào TP Vinh.

Vào 2h40 ngày 26/8, Tổ công tác số 18 Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Tổ tuần tra lưu động số 1 Công an TP Vinh thực hiện tuần tra kiểm soát tại quốc lộ 1A giao đường Nghệ An - Xiêng Khoảng.

Qua kiểm tra, phát hiện anh H.V.C. (SN 1982, trú xã Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 29H-01.xxx có hành vi sửa phiếu trả kết quả xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 từ ngày 22/8/2021 thành 24/8/2021.

Theo trình bày của tài xế C., ngày 22/8, tài xế này đã xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh tại một bệnh viện ở tỉnh Thanh Hóa để ra Hà Nội nhận hàng về. Khi đến địa phận Nghệ An, do phát hiện phiếu trả kết quả xét nghiệm đã hết hạn, tài xế H.V.C. sửa ngày thực hiện xét nghiệm từ 22/8 thành 24/8 nhằm đủ điều kiện qua các chốt phòng, chống dịch Covid-19 để đi về công ty đóng ở TP Vinh.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế H.V.C. về hành vi "Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền".

Với hành vi này, nam tài xế đối diện với mức phạt từ 5-10 triệu đồng.

Lơ là chống dịch, Chủ tịch xã bị kỷ luật

Có rất nhiều người đi chợ đầu mối Vinh nhưng khi trở về địa phương không chịu khai báo y tế.

Chiều 26/8, ông Hoàng Văn Hiệp, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, huyện đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Hoàng Văn Kiên, Chủ tịch UBND xã Yên Sơn do lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, huyện Đô Lương cũng đang chỉ đạo xử lý kỷ luật đối với Bí thư Đảng ủy xã Yên Sơn và các cá nhân liên quan do thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch.

Sáng 24/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An công bố 2 trường hợp gồm: N.V.T. (SN 1974) và vợ là T.T P. (SN 1974, trú tại xóm Hoa Trường, xã Yên Sơn, huyện Đô Lương), làm nghề buôn bán rau củ quả ở trên địa bàn dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 15/8 sau khi đi lấy hàng ở chợ đầu mối Vinh về, cặp vợ chồng này đã có quyết định cách ly y tế và theo dõi sức khỏe tại nhà. Tuy nhiên, 2 người này không chấp hành nghiêm quy định cách ly, tự ý ra khỏi nhà đến Trung tâm Thương mại huyện Đô Lương.

Ngày 25/8, 2 người con của cặp vợ chồng này cũng được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Bước đầu, qua công tác truy vết, lực lượng chức năng đã xác định được 26 F1 liên quan đến 4 F0 nêu trên.

Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đã yêu cầu huyện Đô Lương cần tập trung lực lượng điều tra, truy vết triệt để người liên quan, tiếp xúc với 4 ca nhiễm liên quan chợ đầu mối Vinh, đồng thời xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan khi để người cách ly di chuyển khỏi nơi cách ly, xử lý theo quy định.

Liên quan đến chợ đầu mối Vinh, UBND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cũng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị N.T.X. (SN 1986, trú xã Nghi Diên), là tiểu thương thường xuyên ghé chợ đầu mối Vinh 7,5 triệu đồng do không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Hà Tĩnh: Không đeo khẩu trang nơi công cộng còn đe dọa lực lượng chức năng Chiều 26/8, Công an thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa triệu tập ông T.H.Th. (SN 1975, trú tại tổ dân phố Trung Lân, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) để làm rõ và xử lý hành vi "không chấp hành các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch và có lời nói, hành động đe dọa người thi hành công vụ". Cơ quan điều tra làm việc với ông Th. Theo đó, vào 8h cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại sự việc một người đàn ông không đeo khẩu trang đi lại trước cổng Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh. Khi được lực lượng y tế nhắc nhở đeo khẩu trang theo đúng quy định phòng, chống dịch, người đàn ông này không những không thực hiện mà còn có hành vi cản trở, có lời nói xúc phạm, đe dọa các cán bộ y tế. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an TP Hà Tĩnh đã chỉ đạo các lực lượng điều tra làm rõ. Lực lượng nhanh chóng xác minh được ông T.H.Th. có liên quan đến sự việc. Làm việc sau đó, ông Th. khai nhận, bản thân quên đeo khẩu trang, khi được nhắc nhở thì đã nóng nảy nên có lời nói, hành vi đe dọa lực lượng chức năng. Ông Th. cũng đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình và xin nhận hình thức xử lý theo quy định. Hiện, Công an TP Hà Tĩnh đang củng cố hồ sơ xử lý đối với ông Th. Tiến Hiệp

Hoàng Lam - Nguyễn Tú