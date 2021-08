Từ 23/8, nâng một mức giãn cách xã hội tại TP Vinh trong hạn 7 ngày

Dân trí Quyết định nâng biện pháp giãn cách xã hội trên một mức so với Chỉ thị 16, Chủ tịch tỉnh Nghệ An yêu cầu người dân TP Vinh "ai ở đâu ở yên đó". Thời gian áp dụng trước mắt là 7 ngày, bắt đầu từ 23/8.

Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kết luận tại cuộc họp chiều 22/8.

Đây là kết luận của ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An trong cuộc họp diễn ra chiều 22/8.

Từ ngày 14/8 đến nay, toàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 408 ca mắc Covid-19, trong đó có 189 ca trong cộng đồng. Riêng TP Vinh có 71 ca nhiễm trong cộng đồng. Hầu hết các ca nhiễm cộng đồng liên quan đến các khu chợ trên địa bàn thành phố, với 153 trường hợp tại 11/21 huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh.

Các ca nhiễm cộng đồng có lịch sử dịch tễ phức tạp, di chuyển nhiều nơi, có những trường hợp F0 mất dấu, gây khó khăn cho công tác truy vết, khiến nguy cơ dịch Covid-19 lây lan nhanh trên diện rộng.

Từ ngày 23/8, người dân TP Vinh được yêu cầu không ra khỏi nhà, thực hiện "ai ở đâu ở yên đấy" để phòng, chống dịch Covid-19.

Sau khi nghe báo cáo, phân tích tình hình và nguy cơ diễn biến của dịch Covid-19 cũng như đề xuất của Sở Y tế và lãnh đạo UBND TP Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thống nhất nâng cao biện pháp cách ly xã hội đối với thành phố trên một mức so với Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người dân TP Vinh không ra khỏi nhà, không ra khỏi nơi cư trú, kiên quyết yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó". Thời gian thực hiện trước mắt là 7 ngày, tính từ 0h ngày 23/8/2021.

Ông Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, đây là điều kiện để kiểm soát dịch bệnh và là biện pháp bảo vệ người dân, tránh bị lây nhiễm Covid-19 khi xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng hết sức phức tạp.

Trong 7 ngày tới, ngành y tế và UBND thành phố cần ưu tiên xét nghiệm tầm soát để bóc tách được hết các nhiễm F0 ra khỏi cộng đồng. Chủ tịch tỉnh cũng đặc biệt lưu ý các giải pháp đảm bảo cho việc lấy mẫu xét nghiệm tầm soát, điều trị các ca F0 và cách ly F1.

Người dân được yêu cầu không ra khỏi nhà, lực lượng quân sự và công thương sẽ cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tới tận nhà.

Trong quá trình thực hiện các biện pháp cách ly xã hội nâng cao, thành phố phải đảm bảo các điều kiện để cung cấp đầy đủ cho người dân lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm; không để đứt gãy các chuỗi cung ứng hàng hóa.

Việc cung ứng nhu yếu phẩm có sự phối hợp tham gia của Sở Công Thương và lực lượng quân sự để hỗ trợ cung ứng hàng hóa đến người dân, đặc biệt là đến các đối tượng chính sách, các đối tượng khó khăn, các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Cùng với đó, TP Vinh phải đảm bảo các điều kiện về y tế, khám chữa bệnh, thuốc men khi người dân có yêu cầu để người dân không ra khỏi nhà…

Các cơ quan, đơn vị lên phương án bố trí không quá 20% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại trụ sở. Những trường hợp có nhu cầu sử dụng nhân lực nhiều hơn 20% phải có đề nghị để cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định nhưng không quá 50%. Riêng lực lượng công an, quân sự, y tế đảm bảo 100% quân số ứng trực.

Công an tỉnh lập thêm 70 chốt, chặn để kiểm soát người ra, vào TP Vinh.

Các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện "3 tại chỗ" để hạn chế người dân ra đường và phải đảm bảo nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nâng cao một mức so với Chỉ thị 16, Công an tỉnh huy động 630 cán bộ, chiến sỹ lập thêm 70 chốt, chặn bên cạnh 42 chốt, chặn hiện có trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, sẽ có thêm 8 tổ công tác tuần tra 24/24h để kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa bàn thành phố cũng như kiểm soát việc đi lại của người dân trong nội thành.

Hoàng Lam