Công an thành phố Vinh mạnh tay xử phạt người ra đường không cần thiết

Dân trí Trong đợt cao điểm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, Công an tỉnh Nghệ An và Công an TP Vinh huy động hơn 800 chiến sĩ, trong đó có khoảng 100 nữ chiến sĩ.

Lực lượng Công an Nghệ An căng mình trên tuyến đầu chống dịch Covid-19 Ghi nhận của PV Dân trí, tại 113 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên các tuyến, địa bàn thuộc TP Vinh, lực lượng Công an Nghệ An đã thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, kiểm tra quy định trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với người dân rất nghiêm ngặt. Đang làm nhiệm vụ tại chốt ngã ba giao nhau giữa đường Nguyễn Văn Cừ và đường Hồ Tùng Mậu, Thiếu tá Nguyễn Thị Vui - cán bộ Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh (PC09) liên tục chỉ dẫn các phương tiện giao thông, kiểm tra giấy tờ của các tài xế và người dân khi đi qua chốt. Dù đã mang mấy lớp khẩu trang, kính chống giọt bắn, mặc áo dài tay, nhưng do phơi mình dưới nắng nóng trong thời gian dài khiến người Thiếu tá Nguyễn Thị Vui đỏ ửng, mồ hôi túa ra đầm đìa trên áo. "Sau khi TP Vinh áp dụng việc nâng cao biện pháp cách ly xã hội, tôi thấy mọi người chấp hành đầy đủ, chỉ lác đác một số người ra đường nhưng họ đều đầy đủ giấy tờ hợp lệ. Những ngày này nắng nóng lắm vì tất cả chúng ta mong muốn đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, nên tôi cũng như các đồng đội luôn cố gắng làm việc hết mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", Thiếu tá Vui chia sẻ. Tăng cường chống dịch, ngoài các chốt "cứng", Công an tỉnh Nghệ An đã thành lập 13 tổ tuần tra, kiểm soát lưu động phòng, chống dịch trên các tuyến, địa bàn TP Vinh. Các tổ này thực hiện tuần tra kiểm soát 24h/24h, vừa tuyên truyền vừa kiểm tra việc thực hiện quy định về phòng, chống dịch của người dân. Một số hình ảnh lực lượng Công an tỉnh Nghệ An ngày đêm căng mình trên tuyến đầu chống dịch nơi "thành phố Đỏ" được PV Dân trí ghi lại: Trung tá Dương Hồng Sơn - Trưởng Công an phường Đông Vĩnh, TP Vinh trao đổi công việc với đồng nghiệp trên tuyến đường huyết mạch Nguyễn Trường Tộ, TP Vinh (Ảnh: Nguyễn Duy). Công an chốt chặn với phương châm "Giữ vững bên trong - bảo vệ vững chắc lan tỏa bên ngoài" (Ảnh: Nguyễn Duy). Lực lượng CSGT Công an TP Vinh kiểm tra người đi đường trên phố Quang Trung (Ảnh: Nguyễn Duy). Chiến sĩ Phan Anh cán bộ CSCĐ Công an tỉnh Nghệ An làm nhiệm vụ kiểm tra phương tiện tại chốt ngã tư giao nhau giữa đường Lý Thường Kiệt với đường Nguyễn Trường Tộ và Trường Chinh (Ảnh: Nguyễn Duy). Anh Nguyễn Văn Hiển, Công an phường Đông Vĩnh kiểm tra xe chở hàng trên đường Nguyễn Trường Tộ (Ảnh: Nguyễn Duy). Tổ công tác tuần tra cơ động số 4, Công an TP Vinh hỗ trợ đưa cụ ông Thái Văn Dương (79 tuổi, bị tàn tật) vừa đi điều trị bệnh về, về nhà an toàn. Sáng 25/8, CDC Nghệ An thông báo, trong 12 giờ qua (từ 18h ngày 24/8 đến 6h ngày 25/8), Nghệ An ghi nhận 11 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó, có 5 ca cộng đồng, 6 ca đã được cách ly tập trung. Như vậy, tính từ ngày 13/6-24/8, Nghệ An ghi nhận 1.073 người mắc Covid-19 ở 21 địa phương; đã điều trị khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên cho 335 người; hiện còn 737 người đang được điều trị. Nguyễn Duy