Củng cố hồ sơ xử phạt chủ nhà nghỉ thông tin sai về vị khách là F1

Dân trí Sau khi có một trường hợp là F1 lưu trú tại nhà nghỉ Đức Thắng, lực lượng chức năng đến kiểm tra, truy vết nhưng chủ nhà nghỉ lại không khai báo.

Lực lượng chức năng làm việc với chủ nhà nghỉ Đức Thắng làm rõ các vi phạm (Ảnh: Nguyễn Hiền).

Sáng 26/5, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an TP Điện Biên Phủ (Điện Biên) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử phạt hành chính đối với chủ nhà nghỉ Đức Thắng (tổ dân phố 2, phường Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ) do không ghi thông tin khách lưu trú, không thông tin đúng về trường hợp F1 đang thuê ở tại đây.

Theo lãnh đạo Công an TP Điện Biên Phủ, anh N.N.H. là F1 của bệnh nhân Covid-19 người Việt Nam tên P.V.L., đã xuất cảnh sang Lào ngày 21/5 qua Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (huyện Điện Biên). Anh N.N.H. có hộ khẩu trường trú tại tỉnh Hà Tĩnh, đi cùng chuyến xe từ Vinh lên Điện Biên với F0 sáng 21/5. Từ đó đến nay, anh H. thuê phòng ở tại nhà nghỉ Đức Thắng.

Trước đó, khoảng 18h15 ngày 24/5, Công an TP Điện Biên Phủ nhận thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về trường hợp ca bệnh Covid-19 P.V.L. đang cách ly, điều trị tại Lào (do nước bạn cung cấp) đi xe khách từ Nghệ An đến Điện Biên đêm ngày 20/5, sau đó ăn, nghỉ tại TP Điện Biên Phủ trong sáng ngày 21/5.

Ca bệnh đã tiếp xúc gần với một số người trên địa bàn tỉnh trước khi xuất cảnh sang Lào. Trong đó, qua khai báo của bệnh nhân, có một trường hợp tên N.N.H. đang lưu trú tại nhà nghỉ Đức Thắng. Cán bộ Tổ truy vết Công an TP Điện Biên Phủ đã trực tiếp đến nhà nghỉ xác minh thông tin, nhưng chủ nhà nghỉ trả lời không có khách lưu trú có tên như trên.

Lực lượng công an kiểm tra sổ lưu trữ thông tin khách thuê phòng thì chỉ có trường hợp tên N.L.H., gần giống tên F1 cần tìm nhưng không có thông tin cá nhân, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, và chủ nhà nghỉ khai báo khách đã trở về địa phương.

Đến 21h35 ngày 24/5, cán bộ Tổ truy vết liên hệ điện thoại được với anh N.N.H. (F1), xác nhận đang thuê phòng tại nhà nghỉ Đức Thắng. Tổ công tác phối hợp với các lực lượng trực tiếp đến nhà nghỉ này, phát hiện anh N.N.H. vẫn đang lưu trú tại đây.

Tại đây, anh H. đã khai báo và được đưa đi cách ly y tế tập trung, nhà nghỉ và quán ăn mà F1 lui tới đều được phun khử khuẩn. Các F2 nhanh chóng được rà soát, nhắc nhở tuân thủ biện pháp phòng, chống dịch, không ra khỏi nhà, chờ quyết định cách ly tại nhà.

Được biết liên quan đến trường hợp F0 P.V.L., riêng tại địa bàn TP Điện Biên Phủ đã rà soát được 8 F1, trong đó 5 F1 đã được đưa đi cách ly tập trung, 3 F1 là lái xe, phụ xe đang trên đường trở về, có mặt tại Điện Biên vào sáng sớm 25/5.

"Hiện chúng tôi đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý chủ nhà nghỉ này, nếu trường hợp anh H. từ F1 thành F0 thì sẽ tiến hành xử lý bằng biện pháp mạnh hơn đối với chủ nhà nghỉ Đức Thắng", vị lãnh đạo Công an TP Điện Biên Phủ thông tin thêm.

Trần Thanh