Cục Hàng không thu hồi loạt slot bay

Theo Cục Hàng không, đây là danh sách bổ sung các chuỗi slot đủ điều kiện thu hồi theo quy định tại Thông tư số 29/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 30/11/2021 quy định chi tiết về quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay.

Hoạt động vận chuyển hàng không đã qua giai đoạn cao điểm mùa hè (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tại sân bay Nội Bài có 5 slot của Vietnam Airlines bị thu hồi. Tại sân bay Tân Sơn Nhất có 69 slot bị thu hồi thuộc Vietnam Airlines, Jetstar Pacific và Vasco.

Trên thực tế, việc thu hồi slot bay được thu hồi hàng năm khi qua giai đoạn cao điểm bay mùa hè. Đây là những slot bay tăng cường được cấp để đảm bảo cung ứng tải trong vận chuyển hàng không khi cao điểm.

Cục Hàng không Việt Nam thông tin, từ ngày 19/7-18/8, có gần 33.000 chuyến bay được thực hiện, trong đó có hơn 28.400 chuyến bay đúng giờ (86% OTP); gần 4.300 chuyến bay chậm (13,1% OTP); có 84 chuyến bay bị hủy, tăng 0,13 điểm so với tháng trước.

Sản lượng chuyến bay qua các cảng hàng không trong tháng 8 là 11,5 triệu khách, giảm 3,5% so với tháng 7; so cùng kỳ với năm 2021 tăng 473% và bằng 41% năm 2019. Trong tháng 8, khách quốc tế đến Việt Nam tăng 15% so với tháng 7, khách nội địa giảm 6% (5 triệu lượt).

Mới đây, kết quả từ FlightAware cho thấy Tân Sơn Nhất nằm trong nhóm các sân bay có tỷ lệ bị hủy chuyến thấp nhất thế giới suốt mùa hè vừa qua (tính thời điểm từ 27/5/2022 đến 31/7/2022), ở mức thấp hơn 0,3%.

Cùng nằm trong top hủy chuyến thấp nhất có Manila Ninoy Aquino (Philippines), Changi (Singapore), Istanbul Sabiha Gökçen (Thổ Nhĩ Kỳ), São Paulo-Guarulhos (São Paulo, Brazil), Qatar's Hamad (Doha, Qatar), và Jeju của Hàn Quốc.