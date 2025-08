Cục CSGT kiểm tra đột xuất công tác sát hạch lái xe ở Ninh Bình

Ngày 6/8, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, trong ngày 5/8, đoàn công tác của C08 do Đại tá Đỗ Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) tại Trung tâm sát hạch Thành Nam, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Theo cảnh sát, trong ngày kiểm tra, hội đồng sát hạch đã tổ chức sát hạch GPLX xe máy cho 555 thí sinh với tinh thần khẩn trương, công tác sát hạch đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Đại tá Đỗ Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng C08 (đứng giữa), kiểm tra đột xuất công tác sát hạch GPLX tại Ninh Bình (Ảnh: Công an cung cấp).

C08 cho hay, chỉ sau 120 phút kể từ khi kết thúc sát hạch, các thủ tục cấp số GPLX đã được hoàn thành. Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp cùng trung tâm sát hạch thông báo số GPLX đến thí sinh, hướng dẫn người dân cập nhật lên VNeID.

Tại buổi làm việc với Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình, Đại tá Hiền đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của đơn vị này trong việc đảm bảo quy trình sát hạch nghiêm túc, minh bạch.

Trước đó, từ ngày 1/3, lực lượng CSGT sẽ chính thức tiếp nhận nhiệm vụ sát hạch, cấp GPLX từ Bộ Giao thông vận tải (cũ) (Ảnh: Công an cung cấp).

Phó Cục trưởng C08 cũng yêu cầu Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục nâng cao chất lượng sát hạch, đảm bảo thí sinh đủ năng lực, kỹ năng tham gia giao thông an toàn; Rút ngắn thời gian cấp số GPLX, ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa thủ tục hành chính.

Lần đầu tiên Cục CSGT có nữ phó cục trưởng

Chiều 28/6, Cục CSGT (Bộ Công an) tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Cục CSGT có thêm 3 Phó Cục trưởng gồm: Đại tá Phạm Văn Lương (Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh); Đại tá Đỗ Thị Thu Hiền (Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cũ) và Thượng tá Nguyễn Đức Huyên (Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cũ).

Cục trưởng Cục CSGT hiện nay là Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình

Các Phó Cục trường gồm: Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Đại tá Đinh Thế Anh, Đại tá Phạm Quang Huy, Thượng tá Phạm Việt Công (Biệt phái Ủy ban An toàn giao thông quốc gia), Đại tá Phạm Văn Lương, Đại tá Đỗ Thị Thu Hiền và Thượng tá Nguyễn Đức Huyên.