Công bố tổ chức bộ máy của công an nhiều tỉnh, thành sau sáp nhập

Ngày 29/6, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về sáp nhập Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Công an tỉnh Hòa Bình và các tổ chức trực thuộc vào Công an tỉnh Phú Thọ.

Tổ chức bộ máy Công an tỉnh Phú Thọ mới gồm 29 phòng và đơn vị tương đương.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập 15 công an phường, 133 công an xã thuộc Công an tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập.

Công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho các trưởng công an cấp xã và Trưởng đồn Công an Khu Công nghiệp Bá Thiện.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập (Ảnh: Ngọc Kiên).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Đặng Xuân Phong khẳng định công an luôn là lực lượng tiên phong, đi đầu trong cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Ông Phong biểu dương Công an tỉnh Phú Thọ đã quyết liệt chủ động, bám sát yêu cầu của Trung ương và thực tiễn để rà soát, bố trí lại tổ chức bộ máy, cán bộ theo đúng yêu cầu, đáp ứng tình hình thực tế.

Từ ngày 1/7, tỉnh Phú Thọ mới sẽ đi vào hoạt động. Theo ông Phong, đây không chỉ là đơn vị hành chính mới mà còn là không gian phát triển mới, với địa bàn mới, yêu cầu mới, dự báo nhiều khó khăn, phức tạp mới.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Ngọc Kiên).

Vì thế, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đề nghị Công an tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an về tổ chức, bộ máy; tập trung xây dựng lực lượng công an tỉnh mới chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình được sáp nhập thành tỉnh Phú Thọ, có diện tích tự nhiên hơn 9.361km2, quy mô dân số trên 4 triệu người và có 148 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc tỉnh. Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh Phú Thọ sẽ diễn ra vào sáng ngày 30/6.

Ông Phong đề nghị các cấp, ngành phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng công an triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn trân trọng cảm ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong và khẳng định lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ mới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang trong thời kỳ đổi mới, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ luôn đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, theo nhận định của ông Tuấn.

Chiều cùng ngày, Công an TP Cần Thơ tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an TP về tổ chức, cán bộ theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ (sau hợp nhất), đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an đối với 9 Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Giám đốc Công an TP Cần Thơ Huỳnh Việt Hòa (thứ 6 từ trái qua) trao quyết định của Bộ trưởng Công an đối với các Phó Giám đốc Công an TP (Ảnh: Minh Trung).

Công an TP Cần Thơ cũng công bố quyết định thành lập công an cấp xã; tổ chức lại các phòng thuộc Công an TP và công an cấp xã; quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng và Trưởng Công an xã, phường (mới).

Từ 1/7, Công an TP Cần Thơ sẽ có 29 đơn vị cấp phòng, 103 công an cấp xã (31 công an phường, 72 công an xã), 2 đồn Công an Khu Công nghiệp.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, nhấn mạnh việc sáp nhập, sắp xếp tổ chức không chỉ là yêu cầu khách quan từ thực tiễn mà còn là tiền đề để xây dựng lực lượng Công an TP Cần Thơ ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Giám đốc Công an TP Cần Thơ yêu cầu các đơn vị trực thuộc và công an cấp xã sau khi nhận quyết định phải khẩn trương ổn định tổ chức, đi vào hoạt động ngay từ ngày 1/7.

Các đơn vị tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, không bỏ sót công việc, không để gián đoạn trong quá trình chuyển giao tổ chức; tập trung hoàn thành các công việc được giao.

Cùng ngày, Công an tỉnh Cà Mau cũng tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức, cán bộ theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Tại buổi lễ, Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau (sau hợp nhất), trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho 6 Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.

Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, trao quyết định của Bộ trưởng Công an đối với 6 Phó Giám đốc Công an tỉnh (Ảnh: T.Đ/Công an Cà Mau).

Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng trao quyết định cho 28 trưởng phòng, 65 trưởng công an xã, phường và đồn công an.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã điều động Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, làm Giám đốc Công an TP Cần Thơ (sau hợp nhất Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng); Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, làm Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau (sau hợp nhất Cà Mau và Bạc Liêu).

Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, đề nghị các đơn vị phải bắt tay ngay vào vận hành tổ chức bộ máy, tập trung một số công việc trọng tâm, trước mắt như: thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; nhanh chóng ổn định về tổ chức biên chế, phân công giao nhiệm vụ cụ thể; hoàn thành việc bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan;…

Ông cũng yêu cầu lãnh đạo công an cấp xã về cơ sở tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, quyết liệt triển khai hoàn thành các nhiệm vụ, giữ vững ổn định an ninh, trật tự ở địa phương.

Cùng ngày, Công an TP Hải Phòng tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố (CATP) về công tác tổ chức, cán bộ sau khi sáp nhập Công an tỉnh Hải Dương vào CATP Hải Phòng theo Nghị quyết 1669/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Bùi Quang Bình, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, được điều động giữ chức Giám đốc Công an TP Hải Phòng. Đồng thời, 7 cán bộ cấp cao được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố gồm các Đại tá: Bùi Mạnh Hùng, Phạm Chí Hiếu, Lê Đức Thành, Nguyễn Đức Thìn, Phạm Viết Dũng, Bùi Trung Thành và Lê Trung Sơn.

Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng trao các quyết định cho 7 phó giám đốc công an thành phố (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Tại buổi lễ, Bộ Công an công bố quyết định sáp nhập toàn bộ Công an tỉnh Hải Dương và các tổ chức trực thuộc vào Công an TP Hải Phòng, theo đó CATP sẽ tiếp nhận, quản lý và điều hành hệ thống tổ chức mới.

Bên cạnh quyết định nhân sự cấp cao, buổi lễ cũng công bố các quyết định thành lập 114 đơn vị Công an cấp xã tại Hải Phòng, gồm 45 Công an phường, 67 Công an xã, 2 Công an đặc khu (Cát Hải và Bạch Long Vỹ).

Đồng thời, công bố các quyết định bố trí cán bộ gồm: 29 người giữ chức trưởng phòng nghiệp vụ; 195 phó trưởng phòng nghiệp vụ; 160 đội trưởng; 500 phó đội trưởng; 114 trưởng công an cấp xã; 4 trưởng đồn và 12 phó trưởng đồn.