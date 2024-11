Công bố thanh tra lĩnh vực lý lịch tư pháp ở Hà Nội

Bà Tạ Thị Tài, Phó chánh Thanh tra Bộ Tư pháp, được giao làm trưởng đoàn thanh tra.

Tại buổi công bố quyết định thanh tra, đại diện Sở Tư pháp Hà Nội đã có báo cáo kết quả thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn thủ đô.

Thanh tra Bộ Tư pháp công bố quyết định thanh tra tại Sở Tư pháp Hà Nội (Ảnh: BTP).

Thanh tra Bộ Tư pháp kỳ vọng, qua thanh tra sẽ góp phần đánh giá đúng thực trạng tổ chức, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; cung cấp, tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp; lập lý lịch tư pháp và cấp phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn Hà Nội.

Qua thanh tra kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với các khuyết điểm, sai sót, tồn tại và xử lý đối với các vi phạm (nếu có).

Cùng với TPHCM và Nghệ An, Hà Nội có số lượng yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp cao nhất cả nước hiện nay. Trong giai đoạn 2021-2023, Hà Nội đã cấp 240.300 phiếu lý lịch tư pháp.

Trong báo cáo gửi Bộ Tư pháp vào đầu năm nay, UBND TP Hà Nội phản ánh Phòng lý lịch tư pháp thuộc Sở Tư pháp Hà Nội chỉ có 9 công chức, trong đó 7 người trực tiếp làm việc tại phòng và 2 người làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính.

Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp qua 3 hình thức (trực tiếp, trực tuyến và qua bưu chính công ích). Năm 2023, số lượng hồ sơ đã cấp phiếu lý lịch tư pháp gần 98.700 hồ sơ. Số lượng hồ sơ bị trả chậm, muộn là 3.050 hồ sơ.

Hà Nội khẳng định số lượng hồ sơ đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp mỗi năm ở thủ đô rất lớn. Điều đó đã dẫn tới cảnh ùn ùn xếp hàng xin cấp phiếu này tại Sở Tư pháp.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp Hà Nội (Ảnh: Kinh tế đô thị).

Vào tháng 7/2023 Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ, xảy ra tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, Long An và một số tỉnh, thành phố khác.

Một số cán bộ, lãnh đạo của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (Bộ Tư pháp), Sở Tư pháp Hà Nội đã bị khởi tố.

Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tòa án tuyên bố phá sản.

Phiếu gồm 2 loại: Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp 2009.

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp 2009 và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.