Chiều 20/8, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì lễ công bố quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, việc thành lập Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tư duy mới, tầm nhìn mới của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về điều chỉnh tổ chức lực lượng của Quân đội, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (Ảnh: Tuấn Huy/Quân đội nhân dân).

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa rất tự hào mang trong mình truyền thống vẻ vang của Binh chủng Pháo binh anh hùng, của Bộ đội Pháo binh Quân đội nhân dân Việt Nam.

Binh chủng Pháo binh có bề dày truyền thống, được tôi luyện trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, lập nhiều chiến công xuất sắc, xây đắp 8 chữ vàng truyền thống mà Bác Hồ kính yêu đã trao tặng “Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”.

Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa được tổ chức, xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiện đại; quy mô, tổ chức lực lượng, chức năng, nhiệm vụ được bổ sung nặng nề hơn; được trang bị nhiều loại vũ khí, phương tiện hiện đại với thế bố trí chiến lược rộng hơn.

Dàn pháo lễ của Lữ đoàn 45, Binh chủng pháo binh trong dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (Ảnh: Nguyễn Hải).

Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa tiếp tục tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận của trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ông nhấn mạnh vinh dự, tự hào gắn liền với trọng trách nặng nề về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ, đúng đắn về chức năng, nhiệm vụ, vị trí, ý nghĩa của việc thành lập Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa tiếp tục làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về thế bố trí chiến lược các đơn vị pháo binh, tên lửa toàn quân, nhất là các đơn vị mới thành lập.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tin tưởng với truyền thống gần 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển với thời cơ mới, khí thế mới, quyết tâm mới cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.