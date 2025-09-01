Cán bộ vượt lũ mang quà Tết Độc lập 100.000 đồng tới vùng bị cô lập

Sáng 1/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thiếu tá Nguyễn Thế Việt, Trưởng Công an xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn trước và sau khi bão Nongfa (bão số 6), một số khu vực tại địa phương này bị ngập lụt, chia cắt.

Điển hình như tại thôn Chung Lễ (xã Hương Thủy cũ, nay là xã Hương Phố) bị cô lập khi đường đến thôn này ngập nước 1-1,5m.

Nhiều khu vực tại xã Hương Phố bị ngập lụt, chia cắt trong các ngày 30 và 31/8 (Ảnh: Thế Việt).

Trưa 31/8, xã Hương Phố tiếp nhận kinh phí quà tặng Tết Độc lập (mỗi người 100.000 đồng) từ Kho bạc Nhà nước.

Để món quà này đến với người dân sớm nhất, không bị chậm trễ, Công an xã Hương Phố đã huy động tối đa lực lượng phối hợp với các cấp, các ngành và chính quyền xã hỗ trợ chi trả.

Do thôn Chung Lễ bị cô lập, Công an xã Hương Phố cử cán bộ, chiến sỹ dùng xe máy chở cán bộ kế toán xã mang theo kinh phí, sổ sách đi qua đường rừng khoảng 8km.

Công an xã Hương Phố cùng cán bộ xã chèo đò vượt lũ để mang quà Tết Độc lập đến cho người dân (Ảnh: Thế Việt).

Tiếp đó, lực lượng công an đã mượn đò để chở cán bộ băng qua khu vực ngập nước lũ dài khoảng 600m để đến điểm chi trả là Nhà văn hóa thôn Chung Lễ.

"Người dân sau khi nghe loa thông báo, họ đến địa điểm và phải ngồi chờ chúng tôi 15 phút. Anh em có hỏi bà con chờ lâu có nóng lòng, có ảnh hưởng gì không, mọi người đều trả lời không vấn đề gì và cảm thấy rất vui. Mọi người còn mở các bài nhạc về quê hương, đất nước để nghe trong thời gian chờ", Thiếu tá Việt kể.

Cũng theo Thiếu tá Việt, người dân do điều kiện mưa lũ nên có người đến sớm, đến muộn. Tuy nhiên, cán bộ vẫn kiên nhẫn chờ đợi nên từ 14h đến 19h ngày 31/8, toàn bộ 483 nhân khẩu thôn Chung Lễ đã được nhận quà Tết Độc lập.

Người dân vùng lũ vui mừng khi được nhận quà Tết Độc lập kịp thời (Ảnh: Văn Nguyễn).

Chỉ huy Công an xã Hương Phố thông tin thêm, là địa phương năm nào cũng chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ. Vì thế, khi nghe dự báo thời tiết, người dân luôn chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nước uống đầy đủ. Cuộc sống của người dân địa phương không bị xáo trộn nhiều nếu không bị ngập lũ quá lâu.

Từ trưa và chiều 31/8, nhiều địa phương tại Hà Tĩnh đã ngớt mưa, có nơi hửng nắng, mực nước lũ trên các sông rút dần.