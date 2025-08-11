Công an vào cuộc điều tra vụ nhiều tài liệu nghi bị đốt ở trụ sở xã

Ngày 11/8, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Tây xác nhận Công an tỉnh Gia Lai đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ nhiều giấy tờ, tài liệu nghi bị đốt xảy ra ở trụ sở xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn, Bình Định cũ (nay thuộc phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai).

Trước đó, cuối tháng 6, nhiều người dân phát hiện khói bốc lên từ khuôn viên trụ sở UBND xã Phước Mỹ (cũ). Khi đến gần, người dân thấy nhiều xấp giấy tờ có đóng dấu đỏ đang cháy trong bể chứa nước. Người dân dập lửa và cứu được một phần.

Nhiều tài liệu, giấy tờ bị đốt tại trụ sở UBND xã Phước Mỹ cũ (Ảnh: Chụp màn hình).

Qua kiểm tra, số giấy tờ này phần lớn là đơn thư khiếu nại, tố cáo và công văn giải quyết các vụ việc tố cáo của người dân. Vụ việc sau đó được chia sẻ lên mạng xã hội Facebook khiến dư luận xôn xao.

Trước thông tin từ dư luận, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, xác định số giấy tờ bị đốt ngay trước ngày 1/7 (ngày bắt đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp).

Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai, trường hợp giấy tờ, tài liệu có đóng dấu đỏ nhưng thừa thì việc hủy vẫn đảm bảo quy định. Hiện nay, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Gia Lai đã thụ lý vụ việc.