Công an TPHCM nói về "mẹo" giảm thời gian, chi phí khi làm giấy phép lái xe

Chiều 6/3, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu Công an TPHCM, cho biết, thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy hiệu lực, hiệu quả của Chính phủ và Bộ Công an, Bộ trưởng Công an đã ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của lực lượng công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, từ ngày 1/3, Bộ Công an không còn tổ chức công an cấp huyện.

"Khi bỏ cấp huyện, yêu cầu được đặt ra xuyên suốt là không để ngắt quãng, gián đoạn công việc, không được ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp. Các lực lượng phấn đấu để không ngừng nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp," Thượng tá Lê Mạnh Hà cho hay.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu Công an TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Phó Phòng Tham mưu Công an TPHCM thông tin, theo các quyết định, Công an TPHCM đảm nhận việc thực hiện 170 thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước và an ninh trật tự gồm 129 thủ tục do công an cấp tỉnh phụ trách, 41 thủ tục do công an cấp xã phụ trách. Trong đó, 14 thủ tục hành chính mới được lực lượng công an tiếp nhận trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, lý lịch tư pháp, cai nghiện ma túy.

"Theo phân cấp, thủ tục đăng ký xe được chuyển về công an cấp xã, cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy được chuyển về Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, việc cấp giấy chứng nhận cho cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự được phân về cấp xã. Như vậy, số điểm giải quyết thủ tục hành chính cho người dân sẽ tăng, tạo thuận tiện cho người dân," Thượng tá Lê Mạnh Hà nói.

Về việc đăng ký xe, phương tiện, TPHCM đang có 84 địa điểm tiếp nhận. Trong đó, 63 điểm được đặt tại công an các xã, 17 điểm tại công an các phường và 4 điểm thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM.

Về việc sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe, Công an TPHCM vẫn duy trì 3 điểm trước đây tại số 252 Lý Chính Thắng (quận 3); số 8 Nguyễn Ảnh Thủ (quận 12) và số 111 Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú). Công an TPHCM đang sắp xếp, dự kiến tăng thêm 22 điểm tiếp nhận cấp đổi giấy phép lái xe trong thời gian tới.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân thực hiện nộp hồ sơ thông qua dịch vụ công trực tuyến để thuận lợi, tiết kiệm chi phí hơn. Ngoài ra, người dân nên chọn các điểm khám sức khỏe có cấp phiếu chứng nhận kèm mã vạch.

"Các phiếu khám sức khỏe có mã vạch khi nộp qua dịch vụ công trực tuyến có thể được cập nhật ngay. Các mẫu giấy viết tay, không có mã vạch sẽ không thể cập nhật hoặc cập nhật chậm," Thượng tá Lê Mạnh Hà chia sẻ.