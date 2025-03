Cắm hơn 3.000 cọc giao ranh cho dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài

Ngày 6/3, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông của TPHCM và tỉnh Tây Ninh cùng triển khai cắm mốc giao ranh phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài (giai đoạn 1).

Công tác cắm cọc được xem là mốc quan trọng để dự án thực hiện các công việc tiếp theo như điều chỉnh các đồ án quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tuyến cao tốc TPHCM dài 51km, đi qua địa bàn huyện Củ Chi (TPHCM), thị xã Trảng Bàng, huyện Gò Dầu, Bến Cầu (Tây Ninh). Điểm đầu giao với đường Vành đai 3 (huyện Củ Chi) và điểm cuối kết nối với quốc lộ 22, huyện Bến Cầu (cách cửa khẩu Mộc Bài 5km).

Tổng 2102 cọc sẽ được hoàn tất cắm trên hai địa bàn TPHCM và Tây Ninh trong tháng 3 (Ảnh: Bảo Ngọc).

Trong tổng hơn 3000 cọc mốc phải cắm, tổ công tác sẽ cắm 2102 cọc trong đợt 1 (TPHCM 1083 cọc và Tây Ninh 1019 cọc) trên tổng chiều dài 36,4km (khoảng 70% khối lượng công việc).

Đây là những đoạn tuyến thẳng, không phức tạp về kỹ thuật, không liên quan đến công tác điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu đã được triển khai từ tháng 2 và sẽ hoàn thành trước 15/3. Ngày 4/3, có 1029/1083 cọc trên địa bàn TPHCM được cắm (đạt 95%) và 899/1019 cọc thuộc tỉnh Tây Ninh được cắm (đạt 88%).

Ở đợt cắm cọc thứ hai, tổng còn 927 cọc (trong đó TPHCM 126 cọc và Tây Ninh 801 cọc) trên tuyến chiều dài 14,16km (khoảng 30% khối lượng công việc).

Đoạn này có các nút giao, yếu tố kỹ thuật phức tạp, có liên quan đến công tác điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu... sẽ tiến hành trong giai đoạn từ 15/3 đến 31/3.

Tổ cắm cọc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Ảnh: Bảo Ngọc).

Công tác cắm mốc và công tác bàn giao ranh bồi thường giải phóng mặt bằng cho các địa phương sẽ bao gồm các xã: Phước Thạnh, Phước Hiệp, Trung Lập Hạ, Trung Lập Thượng, Tân Thạnh Tây, Tân Thạnh Đông, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Phước Vĩnh An, Tân An Hội, Tân Phú Trung trên địa bàn huyện Củ Chi, TPHCM và phường Gia Lộc, phường Lộc Hưng, phường An Tịnh thuộc thị xã Trảng Bàng.

Các xã Phước Trạch, Hiệp Thạnh, Phước Thạnh, Phước Đông, Thanh Phước thuộc huyện Gò Dầu; xã An Thạnh, Lợi Thuận thuộc huyện Bến Cầu, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được triển khai song song, làm cơ sở để các địa phương tiến hành công tác vận động người dân hỗ trợ công tác đo vẽ, kiểm đếm, thu thập hồ sơ pháp lý... trong bước tiếp theo.

Hướng tuyến cao tốc TPHCM - Mộc Bài (Đồ họa: Thư Trần).