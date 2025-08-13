Lịch trình, lộ trình chi tiết Lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9

Buổi sơ duyệt, tổng duyệt, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) và các khu vực xung quanh.

Khối xe pháo quân sự sẽ tham gia Lễ diễu binh, diễu hành (Ảnh: Hải Long).

Lộ trình các khối diễu binh, diễu hành dự kiến như sau:

Đường tập kết vào:

Quân đội: Đường Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám (khối đi bộ); Công viên Bách Thảo (khối đứng).

Công an: Đường Phan Đình Phùng

Các khối quần chúng nhân dân: Đường Quán Thánh

Khối xe pháo: Giao đường Hùng Vương - Phan Đình Phùng phía đường Thanh Niên, Nghi Tàm.

Nhân dân tham dự: Đường Bắc Sơn, ngã tư Tôn Thất Đàm - Độc lập

Tuyến ra sau khi đi qua lễ đài:

Khối Nghi trượng:

Đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, Quảng trường Cách mạng tháng Tám

Khối đi bộ Quân đội, Quân đội nước ngoài; Dân quân tự vệ, Công an:

- Đường Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - sân vận động Quần Ngựa.

- Đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, Quảng trường Cách mạng tháng Tám.

- Đường Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Công viên Thống Nhất.

- Công viên Bách Thảo

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh:

Rẽ phải đi theo đường Lê Hồng Phong - Ngọc Hà, về vị trí tập kết tại Công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ:

Rẽ phải vào Lê Hồng Phong (chuyển đội hình thành 8 hàng dọc), đi theo đường Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai, về vị trí tập kết tại sân vận động Quần Ngựa.

Các khối quần chúng, khối Văn hóa Thể thao:

Sau khi đi qua Lễ đài đi thẳng theo ngõ Hàng Cháo về vị trí tập kết tại Sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình biểu tượng các khối rẽ phải đi theo đường Nguyễn Thái Học về vị trí tập kết tại đường Trịnh Hoài Đức).

Tuyến xe tăng, bánh xích:

Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Tuyến xe bánh lốp:

- Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

- Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Lịch sơ duyệt, tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành:

- Sơ duyệt: 20h ngày 27/8.

- Tổng duyệt: 6h30 ngày 30/8.

- Lễ chính thức: 6h30 ngày 2/9.

(Nguồn: Hanoi.gov.vn)

Chương trình cụ thể của Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành ngày 2/9:

- 6h30: Rước đuốc truyền thống.

- 6h45: Nghi lễ chào cờ.

- 6h50: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- 7h5: Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

- Từ 7h45: Chương trình diễu binh, diễu hành.

- 9h45 đến 10h: Màn đồng diễn nghệ thuật kết thúc.

Quy mô: Cấp quốc gia, với sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành) và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng. Có sự tham gia của lực lượng diễu binh từ một số quốc gia khách mời.

Khu vực lễ đài tại quảng trường Ba Đình dành cho đại biểu có giấy mời. Người dân có thể tự do theo dõi dọc các tuyến phố đoàn diễu hành đi qua.

Đây là sự kiện trọng đại. Để xem trực tiếp, người dân nên chọn vị trí trên các tuyến đường Hùng Vương, Hoàng Diệu, Kim Mã... và đến từ sớm (trước 6h).

Người dân có thể theo dõi qua 270 màn hình LED được lắp đặt tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh, hướng dẫn của lực lượng chức năng.

5 điểm bắn pháo hoa tối 2/9

Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm vào tối 2/9 ở hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống nhất, hồ Văn Quán, Sân vận động quốc gia Mỹ Đình và hồ Tây theo hình thức truyền thống và pháo hoa nghệ thuật.