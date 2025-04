Công an Tiền Giang tổ chức sát hạch lái xe hạng A1 đầu tiên sau chuyển giao

Ngày 25/4, Công an tỉnh Tiền Giang đã chính thức tổ chức kỳ thi sát hạch lái xe hạng A1 đầu tiên tại Công ty cổ phần vận tải ô tô Tiền Giang.

Theo Quyết định số 258/QĐ-CAT-CSGT ngày 22/4/2025 của Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, kỳ thi được tổ chức trong 2 ngày (25-26/4), với số lượng 400 thí sinh. Đây là đợt sát hạch đầu tiên sau khi nhiệm vụ quản lý nhà nước về giấy phép lái xe được chuyển giao cho lực lượng công an.

Lực lượng CSGT Tiền Giang làm nhiệm vụ sát hạch (Ảnh: CTV).

Trung tá, Nguyễn Văn Đà, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an Tiền Giang cho biết, việc chuyển giao nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Sở Giao thông vận tải sang Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát giao thông) được thực hiện dựa trên Thông tư số 12/2025/TT-BCA của Bộ Công an và các văn bản hướng dẫn của Cục Cảnh sát giao thông.

"Công an tỉnh Tiền Giang đã hoàn thiện cơ sở pháp lý, hạ tầng công nghệ và kết nối để tổ chức sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh.

Sau kỳ sát hạch đầu tiên này, chúng tôi sẽ họp rút kinh nghiệm và tổ chức các kỳ sát hạch tiếp theo để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có giấy phép lái xe", Trung tá Nguyễn Văn Đà thông tin thêm.

Thí sinh tham dự kỳ thi (Ảnh: CTV).

Theo quy định, thí sinh tham dự kỳ thi phải thực hiện 2 phần thi: lý thuyết và kỹ năng lái xe trong hình. Đối với phần thi lý thuyết, thí sinh phải trả lời 25 câu hỏi trên máy tính trong thời gian 19 phút và phải đạt tối thiểu 21/25 câu đúng (có 1 câu điểm liệt).

Phần thi kỹ năng lái xe trong hình được thực hiện trong thời gian 10 phút, yêu cầu thí sinh phải đạt từ 80/100 điểm.

Sau khi hoàn thành các phần thi, quy trình công nhận kết quả yêu cầu thí sinh và sát hạch viên ký xác nhận vào biên bản kết quả, trong đó sát hạch viên sẽ ghi điểm, nhận xét và ký xác nhận vào biên bản tổng hợp kết quả.