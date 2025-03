Công an giúp ông lão đi lạc gần 160km tìm lại gia đình

Trước đó, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại bản Xốp Khấu, Thiếu tá Cao Tuấn Tú, Trưởng Công an xã Yên Thắng, cùng tổ công tác đã phát hiện một ông lão có biểu hiện mệt mỏi và mất phương hướng, ngồi bên lề đường trong trạng thái không tỉnh táo.

Tổ công tác đã nhanh chóng đưa ông lão về trụ sở công an xã để chăm sóc, cho ăn uống và nghỉ ngơi. Đồng thời, các cán bộ, chiến sĩ đã khẩn trương xác minh thông tin và tìm kiếm người thân cho ông lão.

Công an xã Yên Thắng bàn giao ông T. cho người thân (Ảnh: Công an xã Yên Thắng).

Chỉ sau một thời gian ngắn, lực lượng Công an xã Yên Thắng đã xác định người đi lạc là ông B.V.T. (71 tuổi), trú tại xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, cách xã Yên Thắng gần 160km.

Ngày 20/3, Công an xã Yên Thắng đã liên hệ và bàn giao ông T. về với gia đình. Các cán bộ công an xã chở ông T. và người thân ra quốc lộ 7A, cách xã gần 30km, giúp ông đón xe về nhà an toàn.

Thay mặt gia đình, anh K., con trai ông T., đã gửi thư cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Yên Thắng trước hành động tận tình và trách nhiệm.