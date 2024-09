Công an giúp dân gặt lúa, di chuyển nhà cửa để "chạy bão" Yagi

Chiều 7/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, Công an tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp, trong đó việc khẩn trương giúp dân thu hoạch lúa, di chuyển nhà cửa… nhằm hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất do bão gây ra.

Công an thị trấn Si Ma Cai giúp người dân di tản tài sản ra khỏi vùng có nguy cơ bão lũ tàn phá vào chiều 7/9 (Ảnh: Tống Huệ).

Theo đó, với điều kiện địa hình vùng sâu, vùng xa, diện tích trồng lúa nhỏ lẻ, nên việc thu hoạch lúa của người dân tại một số địa phương trong tỉnh gặp nhiều khó khăn, trong khi dự báo sức ảnh hưởng của cơn bão số 3 rất lớn.

Trước tình hình đó, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo lực lượng công an các cấp, phối hợp với chính quyền địa phương lên nương thu hoạch lúa "chạy bão" giúp dân.

Đồng thời khẩn trương gia cố nhà cửa, di chuyển đồ đạc những hộ dân trong vùng nguy cơ ảnh hưởng của bão tới nơi trú ẩn an toàn.

Lực lượng chức năng giúp người dân gia cố mái nhà, di tản khỏi khu vực dễ xảy ra bão lũ (Ảnh: Tống Huệ).

Ngoài ra, công an các địa phương trong tỉnh cũng ứng trực 100% quân số, liên tục tuyên truyền, thông báo cho người dân diễn biến của bão để chủ động phòng tránh và có biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Công an thị xã Sa Pa đã gặt lúa cho người dân từ ngày 6-7/9 để "chạy bão" (Ảnh: Tống Huệ).

Trước đó, Đại tá Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, Phó trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có buổi làm việc với UBND thị xã Sa Pa, về việc chủ động các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để ứng phó với cơn bão số 3.

Công an thị xã Sa Pa giúp người dân gặt lúa, thu hoạch hoa màu tránh bão Yagi (Ảnh: Tống Huệ).

Tuy nhiên, để hạn chế thiệt hại về người và tài sản do bão gây ra, bên cạnh công tác ứng phó, cứu hộ cứu nạn của lực lượng công an cũng như các cơ quan ban ngành địa phương, cơ quan công an đề nghị mỗi người dân cần chủ động trong phòng chống mưa bão, thường xuyên theo dõi tin tức nắm tình hình để có kế hoạch ứng phó kịp thời.