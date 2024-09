Ngày 14/9, Công an thành phố Đà Lạt đã làm việc với diễn viên Nam Thư (Trần Thị Nam Thư, 37 tuổi, trú TPHCM) liên quan việc người này tố cáo homestay tự ý làm lộ thông tin, hình ảnh của cô lưu trú tại Đà Lạt.

Theo thông tin, giữa tháng 8 vừa qua, Nam Thư tố cáo 2 homestay tại phường 8 và phường 9, thành phố Đà Lạt làm lộ thông tin cá nhân của cô, trong đó bao gồm thông tin cá nhân, hình ảnh, các tin nhắn về việc đặt phòng và thanh toán tiền phòng.

Nam Thư tại buổi gặp gỡ báo chí chiều 5/8 (Ảnh: Bích Phương).

Trước đó vào đầu tháng 8, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) nhận đơn của diễn viên Nam Thư về việc tố cáo chủ quán ăn tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng đã sử dụng hình ảnh của cô để đăng lên mạng xã hội.

Đến ngày 5/9, Công an huyện Đức Trọng ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà N.T.D. (nhân viên quán cơm ở thị trấn Liên Nghĩa) vì hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Gần đây, diễn viên Nam Thư liên quan đến tin đồn cô có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông đã có gia đình, đe dọa người khác, không trả tiền thuê homestay… Các thông tin này được đăng tải trên mạng xã hội bởi tài khoản có tên "Z.D".

Tại cuộc gặp gỡ báo chí hôm 5/8, nữ diễn viên công bố lịch trình cá nhân và các bằng chứng phản bác những thông tin mà tài khoản Facebook "Z.D" đăng tải.

Liên quan các tin đồn, nữ diễn viên cho biết đã gửi đơn tố cáo, tố giác tội phạm đến Công an quận 10 (TPHCM), Công an quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng), Công an huyện Đầm Dơi (Cà Mau).