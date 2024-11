Con không nhận mẹ, cha phải cầm giấy khai sinh đến đồn công an ở TPHCM

Ngày 2/11, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đi đường nghi ngờ bé trai 3 tuổi bị bắt cóc khi đi xe máy cùng mẹ ruột và cậu. Khi người dân hỏi cháu bé rằng, người phụ nữ đi cùng có phải là mẹ không, thì bé trai lắc đầu. Người dân ngay lập tức đã giữ cả 3 lại và trình báo công an.

Người phụ nữ phải nhờ chồng mang giấy khai sinh đến xác nhận thì mọi chuyện mới vỡ lẽ. Câu chuyện gây xôn xao cộng đồng mạng. Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào tháng 12/2023, trên đường Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận 1.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Trần Thị Khánh Tr. (SN 1991, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, chị là mẹ của cháu bé trong vụ việc. Cháu tên K., thời điểm xảy ra vụ việc, bé trai 3 tuổi.

Cán bộ công an phường bồng bé trai khi mọi người nghi ngờ chị Tr. không phải là mẹ của cháu (Ảnh: C.T.).

Chị Tr. kể, một ngày vào tháng 12/2023, chị chở bé K. từ nhà bà ngoại ở huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) lên quận Phú Nhuận (TPHCM) để chơi với ba và ông bà nội của con trai.

Sau đó, chị Tr. nhờ em trai chở hai mẹ con chị về lại Bà Rịa - Vũng Tàu. Lúc khởi hành, bé K. đang ngủ nên chưa biết chuyện gì. Lúc xe chạy trên đường Hai Bà Trưng, bé thức giấc và liên tục khóc lớn, đòi ở lại chơi với ba, không muốn về quê cùng mẹ.

Thấy cháu bé quấy khóc, nhiều người đi đường chú ý. Tại giao lộ đèn đỏ trên đường Hai Bà Trưng (quận 1), một người đi đường hỏi cháu rằng đây có phải là mẹ con không, bé K. lắc đầu, trả lời không phải.

"Vừa nghe câu nói của bé K., một số người đi đường liền chặn xe tôi lại và giật lấy con, nghi ngờ bé bị bắt cóc. Tôi đưa điện thoại có hình chụp của bé từ nhỏ đến lớn để chứng minh, nhưng không ai tin. Họ liền gọi điện báo công an", chị Tr. kể.

Bé K. trong vòng tay của ba khi mọi chuyện vỡ lẽ (Ảnh: C.T.).

Theo mẹ của cháu bé, khi công an có mặt và hỏi bé rằng đây có phải là mẹ và cậu không, cháu bé vẫn một mực từ chối. Bé K. chỉ cho cán bộ công an bồng, không quan tâm đến mẹ. Cán bộ công an phải đưa cả 3 người về trụ sở làm rõ.

Lúc này, chị K. gọi điện thoại cho chồng ở quận Phú Nhuận mang giấy tờ của con đến, mọi chuyện mới vỡ lẽ. Sau đó, chị và chồng trực tiếp lái xe máy đưa con về lại nhà ngoại ở huyện Xuyên Mộc.

"Hôm đó, tôi vừa mắc cười và bất ngờ với hành động của con. Chắc bé muốn ở lại với ba nên làm trò như vậy. Bữa đó tôi sợ người ta dàn cảnh bắt bé chứ không nghĩ gì khác, cũng hơi lo lắng. Mới đây, tôi xem lại clip và đăng lên mạng xã hội cho vui, không ngờ clip lan tỏa nhanh", chị Tr. chia sẻ.

Mẹ cháu bé cho biết chị đang làm nghề trang điểm ở huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu. Chị và chồng có đặc thù công việc khác nhau nên sống xa nhau. Chồng về thăm con và chị mỗi tuần, thỉnh thoảng chị cũng chở cháu lên TPHCM thăm ông bà.