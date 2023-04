Con gái thương tật 97% sau tai nạn giao thông, bố mẹ làm đơn cầu cứu

Vụ tai nạn và nỗi đau của 2 gia đình

Gia đình anh Phạm Vũ Trường Giang (39 tuổi, ngụ phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) vừa gửi đơn thư cầu cứu đến cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk với mong muốn sớm làm sáng tỏ vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến con gái anh bị thương tật lên tới 97%.

Theo thông tin ban đầu, ngày 7/9/2022, Công an TP Buôn Ma Thuột nhận tin báo vụ tai nạn giao thông tại đường Phan Bội Châu. Thời điểm đó, cháu Phạm H.P. (SN 2010) đang điều khiển xe đạp điện chở theo chị gái là Phạm Trần Nhã Uyên (SN 2009, đều là học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên).

Khi xe bắt đầu rẽ vào đường Đoàn Doãn Định đã xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 47L1- 086.82 do cháu Nguyễn A.T. (SN 2006) điều khiển chở theo Phạm N.Q. (SN 2006, đều là học sinh trường THPT Chu Văn An).

Hậu quả vụ tai nạn khiến cả 4 cháu đều bị thương. Trong đó, 3 người bị thương nhẹ, riêng cháu Uyên bị chấn thương sọ não rất nặng.

Kết luận của Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk ngày 9/1 cho thấy, cháu Uyên bị khuyết xương sọ phải; nứt sọ thái dương trái; gãy xương hàm dưới vùng cằm và góc hàm phải; liệt cứng tứ chi mức độ vừa… Tỷ lệ thương tật 97% cơ thể.

Cháu Uyên sau tai nạn phải sống đời thực vật, mọi việc đều phải dựa vào sự chăm sóc của cha mẹ (Ảnh: Thúy Diễm).

Sau vụ tai nạn, gia đình anh Giang (bố cháu Uyên) đã đưa con gái chạy chữa khắp nơi với số tiền hơn 500 triệu đồng để giữ được mạng sống.

Cũng theo anh Giang, khi xảy ra vụ việc, phía gia đình của cháu A.T. từng đến bệnh viện hỏi han, động viên; sau đó đưa cho gia đình anh 100 triệu đồng để hỗ trợ chi phí mổ cho cháu Uyên. Tuy nhiên sau này, phía gia đình cháu A.T. không còn liên lạc gì nữa.

Anh Giang cho biết, hiện cháu Uyên phải tập vật lý trị liệu, chi phí thuốc men, các chi phí sinh hoạt khác, mỗi tháng lên tới 20 triệu đồng. Đây là số tiền rất lớn đối với gia đình anh. Anh đã phải bán nhà để lo chữa chạy cho con, nay cả gia đình phải thuê nhà trọ.

"Con gái tôi từ một cô nữ sinh rất hiếu học giờ đây sống đời thực vật không còn nhận ra cha mẹ. Sức khỏe và tính mạng con tôi bị xâm phạm nghiêm trọng. Nhìn con mà vợ chồng tôi đau thắt cả ruột gan.

Thời điểm xảy ra vụ việc, cháu A.T. mới hơn 15 tuổi lại chạy xe phân khối lớn. Tôi biết tai nạn là điều không ai mong muốn nhưng tôi chờ đợi vụ việc sớm được làm sáng tỏ trước pháp luật để lấy lại công bằng cho con gái", anh Giang lên tiếng.

Cháu Nhã Uyên trước khi xảy ra vụ tai nạn (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Nói về sự việc, bà Nguyệt (mẹ của cháu A.T.) cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn, gia đình bà đã đến bệnh viện để cùng chia sẻ nỗi đau với cháu Uyên. Tuy nhiên sau đó, bà mắc bệnh ung thư tuyến giáp phải đi điều trị, điều kiện kinh tế khó khăn.

"Tôi cũng mong pháp luật làm rõ vụ việc để xác định tính đúng sai. Qua đó, gia đình tôi cũng sẽ có trách nhiệm bồi thường cho cháu Uyên theo như pháp luật quy định vì cháu hiện là người thiệt thòi nhất", bà Nguyệt nói.

Công an phục hồi giải quyết vụ án sau một thời gian tạm đình chỉ

Theo tìm hiểu, ngày 11/1, Công an TP Buôn Ma Thuột có thông báo số 71 về kết quả giải quyết nguồn tin liên quan vụ tai nạn trên.

Văn bản này nêu rõ, Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột đã điều tra, xác minh, thu thập các tài liệu, chứng cứ, trưng cầu Phân viện Khoa học hình sự tại TP Đà Nẵng, giám định tốc độ xe biển số 47L1-086.82 để có căn cứ xử lý tin báo trên theo quy định.

Mẹ cháu Uyên xót xa chứng kiến con gái phải chịu bao đau đớn (Ảnh: Thúy Diễm).

"Tuy đến nay thời hạn xác minh tin báo đã hết mà chưa có kết quả giám định, nên chưa đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án", trích thông báo của Công an TP Buôn Ma Thuột.

Do đó, Công an TP Buôn Ma Thuột ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm nêu trên, sau khi có đủ căn cứ sẽ phục hồi giải quyết theo quy định.

Không đồng ý với thông báo số 71, gia đình anh Giang đã làm đơn khiếu nại lên Công an TP Buôn Ma Thuột.

Mới đây, ngày 14/4, thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột xác nhận đơn vị vừa nhận được kết quả giám định tốc độ xe từ Phân viện Khoa học hình sự tại TP Đà Nẵng. Do đó đã quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với tin báo và công an đang trong quá trình làm rõ vụ việc.

Trước câu hỏi của PV về việc có sự chậm trễ xử lý hay không, một đại diện Công an TP Buôn Ma Thuột cho rằng phải phụ thuộc vào kết quả giám định tốc độ xe mới có căn cứ để tiếp tục xử lý vụ án. Đơn vị cũng thường xuyên đốc thúc cơ quan giám định để sớm có kết quả.

Phía Công an TP Buôn Ma Thuột khẳng định, vụ việc đang trong quá trình xử lý khách quan theo pháp luật. Riêng đối với người giao xe máy cho cháu A.T., bước đầu cơ quan chức năng xác định là người dưới 18 tuổi và chiếc xe máy đã được bán lại qua nhiều chủ trước khi xảy ra vụ việc.

"Trong vụ việc, qua nhiều lần làm việc, chúng tôi nhận thấy cả hai phía gia đình không có được tiếng nói chung trong việc thỏa thuận bồi thường tai nạn. Công an TP Buôn Ma Thuột sẽ thỉnh thị thêm ý kiến của các cơ quan chức năng để sớm xử lý vụ việc", đại diện Công an TP Buôn Ma Thuột cho hay.