Chuyến thăm của Tổng thống Putin dưới góc nhìn của các sĩ quan cảnh vệ

Đêm 19, rạng sáng 20/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sự kiện có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện "tầm vóc" của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhà Hát lớn Hà Nội - Sự lựa chọn

Trong khoảng một năm vừa qua, Việt Nam liên tiếp tiếp đón nguyên thủ các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore... Dù đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác đảm bảo an ninh cho các đoàn khách quốc tế, Việt Nam vẫn không chủ quan trong việc bảo đảm tuyệt đối an toàn cho đoàn của Tổng thống Liên bang Nga.

Trong đó, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) đặc biệt chủ động lên kế hoạch, linh hoạt trong phối hợp với các lực lượng khác xây dựng phương án bảo vệ.

Theo lịch, chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra trong 2 ngày. Tuy nhiên, trên thực tế, các hoạt động ngoại giao diễn ra liên tục và chỉ trong thời gian chưa đầy 10 tiếng đồng hồ. Vì vậy, trong phương án bảo vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đặc biệt chú ý đến thời gian và quãng đường di chuyển giữa các hoạt động.

Cảnh vệ Việt Nam triển khai lực lượng bảo vệ tại sân bay đón Tổng thống Putin (Ảnh: BTL Cảnh vệ).

Trong kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn cho chuyến thăm của Tổng thống nói chung và trong từng hoạt động cụ thể nói riêng, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đều xây dựng phương án dự phòng. Trên cơ sở đó, tại các buổi làm việc với đoàn tiền trạm nước bạn, Bộ Tư lệnh đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho Tổng thống.

Với chuỗi các hoạt động của Tổng thống Vladimir Putin tại Việt Nam, ngoài các hoạt động diễn ra tại khu vực Trung tâm chính trị Ba Đình, còn có nhiều hoạt động khác như: Hội kiến với Chủ tịch Quốc hội; gặp gỡ, giao lưu với lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt - Nga và các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam học tại Nga; dự tiệc chiêu đãi của Chủ nước và xem chương trình nghệ thuật.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình, và đặc biệt là để hạn chế thời gian di chuyển giữa các địa điểm hoạt động, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhận thấy Nhà Hát lớn Hà Nội là địa điểm đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về chính trị, văn hóa, an ninh, hậu cần… để đồng thời tổ chức nhiều hoạt động của Tổng thống.

Với sự tin tưởng tuyệt đối dành cho lực lượng Cảnh vệ Việt Nam, lực lượng an ninh Liên bang Nga đã thống nhất với Cảnh vệ Việt Nam chọn Nhà hát lớn Hà Nội làm địa điểm để tổ chức 4 hoạt động trên của Tổng thống.

Lực lượng cảnh vệ làm nhiệm vụ tại Phủ Chủ tịch (Ảnh: BTL Cảnh vệ).

Là một trong những chính khách được nhân dân Việt Nam yêu mến, rất nhiều người dân hay những người có mặt trong địa bàn bảo vệ đều muốn đến gần để tận mắt nhìn và chụp ảnh Tổng thống Putin.

Điều này được lực lượng an ninh đặc biệt lưu tâm. Cảnh vệ Việt Nam phải phối hợp chặt chẽ với an ninh nước bạn và các lực lượng liên quan trong triển khai các biện pháp bảo vệ, từng chi tiết nhỏ như: Vị trí xe của Tổng thống dừng; vị trí lên, xuống đón Tổng thống, quãng đường di chuyển… đều được lực lượng an ninh 2 nước thống nhất và phối hợp thực hiện ăn ý, hiệu quả.

Thói quen của Tổng thống Putin và mối "lương duyên" của Cảnh vệ Việt Nam - Nga

"Tổng thống Vladimir Putin là một chính khách đặc biệt với phong thái nhanh nhẹn, dứt khoát nhưng rất thân thiện và cởi mở. Ông có một thói quen rất đặc biệt, trước khi ngồi vào trong xe, Tổng thống sẽ cởi áo vest ngoài, và chỉ mặc áo sơ mi, đến khi xuống xe, ông sẽ khoác lại áo vest.

Vì vậy, khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tiếp cận, tôi đã phải nghiên cứu, tính toán kỹ từng chi tiết nhỏ trong tác phong, thói quen của Tổng thống để có những biện pháp bảo vệ hợp lý, vừa đảm bảo an toàn, vừa không làm ảnh hưởng đến thói quen, hoạt động của Tổng thống", Trung tá Phạm Văn Thắng (cán bộ Đội bảo vệ khách quốc tế Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế) chia sẻ.

Trước khi lên chuyên cơ về nước, Tổng thống Vladimir Putin đã bày tỏ sự tin tưởng và tình cảm đặc biệt đối với cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh vệ khi đích thân bắt tay Đại tá Đỗ Xuân Tiệp (Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, người trực tiếp phụ trách phương án bảo vệ) và thân mật chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ chiến sĩ Cảnh vệ tham gia công tác bảo vệ.

Cảnh vệ bảo vệ Tổng thống Putin đến dự các hoạt động tại Nhà Hát lớn Hà Nội (Ảnh: BTL Cảnh vệ).

Trưởng phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt và khách quốc tế Đại tá Trần Xuân Thịnh cho biết, là một trong những đối tác truyền thống, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga lần này giữa lực lượng Cảnh vệ Việt Nam và lực lượng Cảnh vệ Liên bang Nga rất thuận lợi.

"Lực lượng an ninh nước bạn đặc biệt tôn trọng và dành sự tin tưởng tuyệt đối cho lực lượng Cảnh vệ Việt Nam", Đại tá Thịnh nói.

Ngọn nguồn của sự tin tưởng đó một phần xuất phát từ mối quan hệ truyền thống tốt đẹp của 2 quốc gia, phần còn lại từ chính quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác cảnh vệ.

Tổng thống Putin bắt tay Đại tá Đỗ Xuân Tiệp (Phó Tư lệnh Cảnh vệ) (Ảnh: BTL Cảnh vệ).

Năm 2001, lần đầu tiên Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm chính thức Việt Nam. Đại tướng Murov (Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga - FSO) trực tiếp chỉ đạo phương án bảo vệ Tổng thống.

Trong quá trình phối hợp thực hiện công tác bảo vệ, sự chuyên nghiệp, bản lĩnh của lực lượng Cảnh vệ Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với Đại tướng Murov. Kết thúc chuyến công tác, đích thân Đại tướng Murov đã trân trọng mời đoàn cán bộ lực lượng Cảnh vệ Việt Nam sang Nga trao đổi kinh nghiệm trong công tác cảnh vệ.

Tại thời điểm đó, Cảnh vệ Việt Nam là đơn vị đầu tiên được Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga mời sang trao đổi kinh nghiệm.

Tổng thống Putin chụp ảnh kỷ niệm cùng cán bộ chiến sĩ cảnh vệ tham gia bảo vệ tại sân bay Nội Bài trước khi lên chuyên cơ rời Hà Nội (Ảnh: BTL Cảnh vệ).

Nhận lời mời của Đại tướng Murov, tháng 11/2002, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã cử một đoàn công tác sang thăm và trao đổi kinh nghiệm với Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga. Trong thời gian thăm và làm việc tại Liên bang Nga, đoàn đã được Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga đón tiếp chu đáo, trọng thị, tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ…

Tháng 10/2010, đoàn cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga gồm 5 quan chức cao cấp do Đại tướng Đại tướng Murop dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam, đồng thời trao đổi kinh nghiệm với Bộ Tư lệnh Cảnh vệ về công tác cảnh vệ.

Từ năm 2002 đến nay, thực hiện chương trình hợp tác quốc tế, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã cử nhiều đoàn cán bộ sang học tập, trao đổi kinh nghiệm với Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga trong thực hiện công tác cảnh vệ và ngược lại.

Đây chính là tiền đề quan trọng để lực lượng Cảnh vệ Việt Nam và lực lượng Cảnh vệ Liên bang Nga tin tưởng và hiểu nhau hơn, phối hợp chặt chẽ với nhau quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn tuyệt đối an toàn các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam sang thăm và làm việc tại Nga; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các đoàn khách cấp cao của Nga sang thăm và làm việc tại Việt Nam.