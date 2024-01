Chủ tiệm vé số "giật thót tim" khi người mua vé Vietlott trúng 96 tỷ đồng

Ngày 5/1, bà Ngô Thị Vẹn (43 tuổi) chủ tiệm bán vé số ở chung cư Lạc Long Quân, phường 5 (quận 11) vẫn chưa hết vui khi một khách trúng vé số Vietlott hơn 96 tỷ đồng. Người may mắn đã cho bà 50 triệu đồng.

Bà Vẹn vui mừng khi có người mua vé số ở tiệm của bà trúng giải lớn (Ảnh: An Huy).

Bà Vẹn cho biết, ngày 24/11/2023, một người đàn ông chạy xe máy đến tiệm bà mua một tờ vé số Mega 6/45 của Vietlott. Đến gần 19h cùng ngày, bà bất ngờ được nhân viên Vietlott nhắn tin qua Zalo chúc mừng điểm bán của bà có một khách hàng trúng Jackpot trị giá hơn 96 tỷ đồng.

"Nghe tin có người trúng mà tôi giật thót tim, như không tin vào sự thật. Tôi bán vé số hơn 2 năm nay, chưa có khách nào trúng giải đặc biệt từ vé số truyền thống đến Vietlott. Nay có người trúng giải lớn, tôi cũng mừng cho họ", bà Vẹn chia sẻ.

Theo chủ tiệm bán vé số, ngày 29/12/2023, người trúng giải đã đến Công ty Xổ số điện toán Việt Nam lĩnh tiền. Người này sau đó có nhờ nhân viên công ty thay mặt thưởng bà 50 triệu đồng.

Tin nhắn nhân viên Vietlott báo tin bà có người trúng giải (Ảnh: An Huy).

Vài ngày sau, nhân viên Vietlott đã đến chung cư Lạc Long Quân chuyển khoản cho bà vẹn số tiền trên. Sau đó, bà đã in băng rôn treo trước tiệm về thông tin có người trúng thưởng, mong mọi người tiếp tục đến ủng hộ.

"Người trúng vé số không quay lại tiệm trực tiếp trao quà vì họ giữ bí mật thông tin cá nhân. Qua đây tôi cũng xin cảm ơn người trúng giải. Gần Tết mà được thưởng 50 triệu đồng, thật sự tôi rất mừng vì có thêm tiền để nuôi con. Qua thông tin tôi nắm được vị khách này là người lao động nghèo, chạy xe ôm", bà Vẹn nói.

Trước đó, ngày 29/12/2023, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam cũng cho biết đã trao giải thưởng Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45, kỳ quay thưởng 01125 cho ông D. với số tiền hơn 96 tỷ đồng. Ông D. đã mua bộ số trúng thưởng là 05-18-22-34-41-45 tại điểm bán ở chung cư Lạc Long Quân, quận 11.

Với giải thưởng hơn 96 tỷ đồng, ông D. phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% (tương đương 9,6 tỷ đồng).

Ông D. đeo mặt nạ lĩnh giải thưởng Mega 6/45 trị giá hơn 96 tỷ đồng (Ảnh: Vietlott cung cấp).

Tại buổi lễ, người may mắn này cho biết làm nghề xe ôm tự do. Gia đình ông gồm 20 người thuộc 3 thế hệ đang sống trong một căn nhà nhỏ ở TPHCM. Sau khi trúng giải, ông sẽ trích tiền mua nhà cho con cháu để an cư.