Chủ tịch Vĩnh Phúc: Công an sẽ làm rõ clip nhạy cảm được cho là ở bar Sunny

Dân trí Ông Lê Duy Thành - Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc vừa giao công an tỉnh điều tra, làm rõ các clip nhạy cảm đang được phát tán rộng rãi trên mạng xã hội liệu có liên quan đến quán bar Sunny hay không.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành trao đổi thông tin với báo chí (Ảnh: Thanh Nga).

Chủ trì cuộc họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ngày 9/5, ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định tỉnh sẽ khách quan, công minh, xử lý nghiêm các vi phạm của quán bar - karaoke Sunny.

Đến nay thành phố Phúc Yên đã thu hồi giấy phép kinh doanh của cơ sở này. UBND tỉnh giao Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ các clip nhạy cảm đang được phát tán rộng rãi trên mạng xã hội xem có liên quan đến quán karaoke Sunny hay không.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch, ông Thành nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo là tập trung hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa, thần tốc trong truy vết. Vĩnh Phúc đã nâng mức độ cảnh báo dịch lên mức nữa và huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ và chuyển hướng chiến lược trong phòng chống dịch là "bao vây, khoanh vùng, đón đầu và đánh chặn".

Hiện tất cả các nhóm đối tượng F0 và nghi ngờ đã được bao vây, khoanh vùng; đồng thời, áp dụng mạnh việc quy trách nhiệm, cá thể hóa trách nhiệm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, tỉnh Vĩnh Phúc cũng tăng số lượng các cơ sở cách ly từ 4 cơ sở lên 19 cơ sở với công suất trên 6.000 giường; tăng quy mô và khả năng hoạt động của bệnh viện dã chiến; tăng khả năng xét nghiệm lên gấp 5 lần, thực hiện tối thiểu 5.000 mẫu xét nghiệm/ngày; mở rộng xét nghiệm đến đối tượng F2 và các đối tượng nghi ngờ.

Tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hồi giấy phép hoạt động của quán bar Sunny

Vĩnh Phúc cũng đã có văn bản đề nghị các cơ sở y tế tư nhân đầu tư mua thêm máy xét nghiệm, xe cứu thương; chỉ đạo các bệnh viện trên địa bàn mở rộng công suất hoạt động, sẵn sàng đón bệnh nhân đến khám, điều trị.

Để đảm bảo an toàn tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành cho biết, địa phương đã ban hành Kế hoạch số 107 trong đó đã xây dựng kịch bản rõ ràng trong trường hợp có dịch và trường hợp không có dịch.

Đến thời điểm này, tỉnh Vĩnh Phúc đã được Bộ Y tế phân bổ 6.200 liều vắc xin và đã hoàn thành việc tiêm cho 97% đối tượng được ưu tiên; Ban thường vụ Tỉnh ủy cũng đã đồng ý về chủ trương mua vắc xin tiêm cho toàn dân.

Thác loạn trong quán bar Sunny?

Như Dân trí đã thông tin, Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND thành phố Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) đã ban hành quyết định thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh quán bar- karaoke Sunny số 19H8008901 tại Lô BT21-A12, đường Mai Hắc Đế, khu đô thị Đồng Sơn, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên.

Chủ cơ sở này là của ông Vũ Tiến Thành (SN 1988) trú tại Tổ 6, phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên.

Những ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện một số đoạn clip với nội dung quay lại cảnh một nhóm nữ giới ở tình trạng không mảnh vải che thân, thác loạn trong tiếng nhạc chát chúa. Có đoạn clip nội dung thể hiện, một nhóm nam giới đang uống bia, nghe nhạc trong căn phòng có nhiều người phụ nữ ăn mặc hở toàn bộ phần trên của cơ thể.

Dù chưa rõ tính thực hư, các clip đều gán ghép hoạt động đồi trụy, thác loạn này diễn ra ở quán bar - karaoke Sunny (hay còn gọi là Sunny club) khiến dư luận xôn xao và đưa ra nhiều bình luận trái chiều.

Trước đó, Công an tỉnh Vĩnh Phúc quyết định đình chỉ 2 cán bộ công an của Công an thành phố Phúc Yên vì đã buông lỏng quản lý cơ sở này.

Thế Kha