Chủ tịch TPHCM nói về việc quán ăn bán bia rượu tại chỗ

Dân trí "Có nhiều ý kiến khác nhau về việc bán bia rượu thời điểm hiện tại. Thành phố muốn có thực tiễn, có thí điểm để tiếp tục" - Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ.

Sáng 28/10, trao đổi với báo chí bên lề buổi làm việc của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, đã chia sẻ về những suy nghĩ, giải pháp và định hướng, mục tiêu của chính quyền khi từng bước mở lại các hoạt động.

Đối với vấn đề quản lý trong việc mở lại hàng quán bán tại chỗ, người đứng đầu chính quyền thành phố nhấn mạnh, mỗi cơ sở có công suất tối đa nhất định và chỉ được hoạt động tối đa 50% công suất đó. Địa phương, chủ cơ sở là người chịu trách nhiệm thi hành và quản lý, đảm bảo các biện pháp phòng, chống Covid-19.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM (Ảnh: Hữu Khoa).

"Có nhiều ý kiến khác nhau về việc bán bia rượu thời điểm hiện tại. Thành phố muốn có thực tiễn, có thí điểm để tiếp tục. Nếu tình hình dịch bệnh có chuyển biến tốt hơn, vấn đề này sẽ được mở rộng, tuy nhiên, trước mắt, thí điểm cần tiếp tục đến ngày 15/11", ông Phan Văn Mãi phân tích.

Dựa vào kết quả của quá trình thí điểm trên, ngoài giao Chủ tịch UBND quận 7, thành phố Thủ Đức chịu trách nhiệm, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM sẽ theo dõi, đánh giá, sơ kết, rút kinh nghiệm để đưa ra hướng tiếp theo. Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, nếu tình hình dịch bệnh vẫn ổn, hoạt động này sẽ được mở rộng ở địa bàn an toàn và có nhu cầu.

"Câu chuyện sắp tới là mở dần các dịch vụ, đi liền với sinh kế người dân nhưng cũng phải tính toán đến vấn đề trật tự đô thị. Không phải cho mở bán quán ăn tại chỗ thì được lấy vỉa hè làm quán nhậu, lấy lòng đường làm chỗ để xe", ông Phan Văn Mãi nêu định hướng.

TPHCM đã từng bước mở lại các hoạt động thời gian qua (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Lãnh đạo TPHCM chia sẻ thêm, địa bàn cần thêm thời gian trong việc đưa công nhân về lại thành phố. Nguyên nhân dẫn đến việc kéo dài thời gian đến từ nhiều lý do, cả từ người lao động lẫn doanh nghiệp.

"Thành phố luôn phối hợp với các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp tạo ra những điều kiện. Thành phố sẵn sàng trao đổi với các địa phương để tạo điều kiện thuận lợi nhất đưa người lao động quay lại như tiêm vaccine Covid-19 hay những hỗ trợ khác", ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Trong vấn đề để học sinh trên địa bàn tham gia học trực tiếp tại trường, ông Phan Văn Mãi cho hay, đây là một vấn đề rất lớn. Ngay từ khi bắt đầu năm học, thành phố đã tính toán để các em học trực tuyến học kỳ I, nếu điều kiện tốt, các em sẽ dần chuyển sang học trực tiếp ở học kỳ II.

"Tuy nhiên, không phải có quá trình đó là áp dụng được luôn. Thành phố liên tục yêu cầu sở GD&ĐT chuẩn bị, cập nhật, báo cáo tình hình. Một trong những vấn đề tốn nhiều thời gian là chuyển đổi các trường học từ phục vụ phòng, chống dịch sang giảng dạy trở lại", ông Phan Văn Mãi chia sẻ.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu, khi đi học trở lại, các học sinh phải được đảm bảo an toàn, trường học cần có quy trình xử lý khi gặp phải tình huống. Đây là lý do khiến thành phố phải thí điểm dạy, học trực tiếp tại xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ) từ ngày 22/10.

Sau khi thí điểm, TPHCM sẽ giao Sở GD&ĐT, Sở Y tế đánh giá tình hình, tính toán, đề xuất. Các phần việc khác trong việc mở lại trường học sẽ được làm chắc chắn, chặt chẽ.

Đánh giá diễn biến dịch Covid-19 của địa bàn sau gần một tháng mở cửa các hoạt động, Chủ tịch UBND TPHCM nhìn nhận, về cơ bản, tình hình vẫn trong tầm kiểm soát. Số ca dương tính SARS-CoV-2 hàng ngày không tăng đột biến. Điều đáng mừng nhất là số ca Covid-19 chuyển nặng, tử vong đã có xu hướng giảm.

Bên cạnh đó, các tuyến cơ sở đang tổng kết để rút ra bài học, củng cố lại hệ thống nguồn lực, vừa để kiểm soát dịch Covid-19 để mở dần các hoạt động hoặc ứng phó với những tình huống phát sinh.

"Một số dịch vụ lớn như ăn uống tại chỗ cùng những hoạt động khác đã dần được mở ra. Tuy nhiên, để nói trở lại trạng thái bình thường mới trong tháng 11 được hay chưa, thì tôi vẫn giữ ý kiến sẽ có hoạt động trở lại trước, có hoạt động trở lại sau chứ không đồng bộ hết cùng lúc", Chủ tịch UBND TPHCM nêu quan điểm.

Quang Huy