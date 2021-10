TPHCM chính thức mở lại quán ăn tại chỗ từ ngày 28/10

Dân trí TPHCM cho phép các cơ sở kinh doanh ăn uống phục vụ tại chỗ được mở lại từ ngày 28/10. Quận 7 và thành phố Thủ Đức được thí điểm phục vụ kèm đồ uống có cồn.

Chiều 27/10, bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã ký văn bản khẩn gửi các sở, ngành, quận, huyện, thành phố Thủ Đức về việc mở lại dịch vụ kinh doanh ăn uống phục vụ tại chỗ. Các cơ sở kinh doanh ăn uống tại chỗ được mở lại từ ngày 28/10.

Theo đó, các hàng, quán được mở bán tại chỗ nếu đáp ứng được các quy định theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống Covid-19. Ngoài ra, các cơ sở cần tuân thủ những quy định cụ thể.

UBND TPHCM cũng yêu cầu, các hàng, quán phải đóng cửa trước 21h hàng ngày, công suất tối đa được duy trì từ 50% trở xuống. Ngoài ra, các nhà hàng, quán ăn tại chỗ không được kinh doanh đồ uống có cồn.

Người dân TPHCM không còn bắt buộc phải mua đồ ăn mang về (Ảnh minh họa: Hữu Khoa).

Các quy định trên sẽ không áp dụng đối với hệ thống các nhà hàng tổ chức tiệc cưới, nhà hàng tại các cơ sở lưu trú, cơ sở tham quan phục vụ khách du lịch. Đối với các cơ sở này.

Đối với việc kinh doanh rượu, bia, đồ uống có cồn, các cơ sở tại quận 7 và thành phố Thủ Đức được thí điểm thực hiện căn cứ trên mức độ kiểm soát dịch Covid-19. Việc thí điểm do Chủ tịch UBND quận 7 và thành phố Thủ Đức quyết định.

UBND TPHCM giao các sở, ngành, cùng chính quyền các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ để hướng dẫn, kiểm tra, đảm bảo việc thực hiện các quy định an toàn phòng, chống dịch. Ban Quản lý An toàn thực phẩm phối hợp với các địa phương để hướng dẫn cơ sở kinh doanh ăn uống thực hiện đúng Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống Covid-19 đối với dịch vụ ăn uống.

Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, nhà hàng, quán ăn tại thành phố đã phải tạm dừng phục vụ tại chỗ từ ngày 28/5, trước thời điểm áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội.

Tại cuộc họp với các sở, ngành, quận, huyện, thành phố Thủ Đức về tình hình kinh tế - xã hội chiều 19/10, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo trong thời gian tới, các đơn vị cần nghiên cứu việc mở lại hoạt động ăn uống tại chỗ, hoạt động bán vé số để tạo sinh kế cho người dân.

Ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh, khi mở lại các hoạt động này, thành phố sẽ giải quyết được vấn đề việc làm của hàng triệu người sau đợt bùng phát dịch Covid-19, giúp thành phố giảm bớt gánh nặng trong công tác an sinh xã hội. Tuy nhiên, việc mở lại các hoạt động này cần đánh giá kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn.

Theo Bộ tiêu chí mới của TPHCM, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phép hoạt động trở lại nếu đáp ứng các tiêu chí tương ứng với từng đối tượng, bao gồm: cơ sở kinh doanh, chủ cơ sở, nhân viên phục vụ và khách hàng. Tiêu chí đầu tiên dành cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là phải có giấy chứng nhận đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Khu vực giao - nhận hàng cần đảm bảo an toàn phòng, chống Covid-19, trang bị đầy đủ nước rửa tay, xà phòng, dung dịch sát khuẩn và thiết bị, dụng cụ, phương tiện làm khô tay. Các cơ sở tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên, định kỳ cho người làm việc tại nơi có nguy cơ lây nhiễm cao. Cơ sở cần đăng ký mã QR và tổ chức quét mã cho người tham gia hoạt động. Tiêu chí thứ 2 là khách hàng phải thực hiện nghiêm quy tắc 5K. Thực khách cần quét mã QR và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tiêu chí thứ 3 là nhân viên phục vụ, người bán hàng, giao nhận hàng, liên hệ cơ sở phải tuân thủ quy tắc 5K. Ngoài ra, những người này cần thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 sàng lọc, tầm soát, định kỳ hoặc khi có các biểu hiện nghi mắc Covid-19. Tiêu chí thứ 4 là chủ cơ sở cần có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống Covid-19 tại cơ sở. Đối với việc ăn uống tại chỗ, chủ cơ sở cần có phương án tổ chức kinh doanh, công khai số lượng khách tối đa được ăn uống tại cơ sở trong cùng một thời điểm, có bảng thông báo. Số lượng khách hàng không được vượt quá số lượng đã thông báo.

Quang Huy