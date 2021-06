Chủ tịch TPHCM nói về mục tiêu 2/3 dân số được tiêm vắc xin trong năm nay

Dân trí Chủ tịch UBND TPHCM cho biết mục tiêu của thành phố là 2/3 dân số trên địa bàn được tiêm vắc xin Covid-19 trong năm nay. Tuy nhiên, thành phố còn nhiều bước cần chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thực hiện.

Chiều 11/6, tại buổi họp về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2021, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thông tin thành phố sẽ thành lập tổ công tác mua và tiêm vắc xin phòng Covid-19.

"Chúng ta đặt mục tiêu cuối năm 2021, 2/3 người dân thành phố được tiêm vắc xin. Tuy nhiên, việc triển khai tiêm vắc xin Covid-19 không đơn giản và cần nhiều bước chuẩn bị, từ nguồn cung đến tổ chức tiêm phòng", Chủ tịch UBND TPHCM cho hay.

Ông Nguyễn Thành Phong phân tích việc tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 không đơn thuần là nhập về rồi tiêm. Đầu tiên, thành phố cần chọn được nguồn cung ứng, kế đến là tổ chức phân loại thứ tự ưu tiên nhóm đối tượng được tiêm.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết sẽ thành lập tổ công tác mua và tiêm vắc xin Covid-19 (Ảnh: Quang Huy).

Ngoài ra, trong quá trình chuẩn bị, thành phố cần tính toán đến hệ thống lưu trữ, kho lạnh. Kế đến, TPHCM cũng cần có một đội ngũ nhân viên y tế làm công tác tiêm phòng.

"Ngay cả khi chuẩn bị đầy đủ các bước, thành phố cần làm chặt chẽ khi đi vào bước tiêm phòng. Mỗi người có cơ địa khác nhau, có người chỉ mệt một chút, có người sốt vài ngày. Ngành y cần kiểm tra chặt chẽ người được tiêm về huyết áp, bệnh nền, dị ứng", lãnh đạo chính quyền TPHCM nhấn mạnh.

Tại buổi họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan nhận định việc tiêm vắc xin Covid-19 là vấn đề cấp bách hiện nay. Ông Hoan đề xuất Sở Y tế cùng Sở Thông tin & Truyền thông phối hợp xây dựng kế hoạch ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19. Thứ tự này có thể dựa trên đặc thù nghề nghiệp, tình trạng dịch tễ, bệnh lý từng người.

Báo cáo tại phiên họp, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hoài Nam, cho biết hơn 10 ngày qua, ngành y tế cùng lãnh đạo thành phố đã gặp gỡ rất nhiều doanh nghiệp để đàm phán mua vắc xin Covid-19. Ngoài ra, thành phố cũng chuẩn bị xin Bộ Y tế thẩm định kho lưu trữ của một công ty nước ngoài.

Theo ông Nam, bảo quản vắc xin là vấn đề rất khó, ví dụ vắc xin Moderna cần bảo quản ở -20 độ C, Pfizer là -80 độ C đến -60 độ C.

"Việc tiếp cận nguồn vắc xin cũng rất khó khăn bởi nhiều đơn vị cung ứng không làm việc với doanh nghiệp, chỉ làm việc với Chính phủ. Dù nhiều doanh nghiệp đứng ra giới thiệu cho thành phố nhưng cũng khó tiếp cận", ông Nam cho hay.

Từ ngày 3/6 đến nay, TPHCM đã tiến hành tiêm vắc xin Covid-19 đợt 3 với tổng số 71.900 liều. Dự kiến, đợt tiêm chủng sẽ hoàn tất vào ngày 15/8.

Tính đến nay, TPHCM đã tiêm tổng cộng hơn 6.000 mũi vắc xin Covid-19 cho lực lượng nhân viên y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 các cấp, 311 sinh viên và giáo viên hỗ trợ chống dịch và 247 người làm việc tại các khu cách ly mới thành lập.

Quang Huy