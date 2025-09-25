“Điểm tên” 4 vụ việc Kiểm toán Nhà nước chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra

Báo cáo công tác năm 2025, dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2026 và báo cáo công tác nhiệm kỳ của Kiểm toán nhà nước, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp chiều 25/9.

Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn, tính đến ngày 30/8, Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức xét duyệt 140 kế hoạch kiểm toán, triển khai 128 đoàn kiểm toán (đạt tỷ lệ 79,5% kế hoạch kiểm toán năm).

Kết quả, cơ quan này đã kiến nghị xử lý 20.098 tỷ đồng và hơn 16 triệu USD. Trong đó tăng thu ngân sách 951 tỷ đồng, giảm chi 8.774 tỷ đồng và hơn 143.000 USD.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn (Ảnh: Hồng Phong).

Cùng với đó, ông Tuấn cho biết Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số nội dung không còn phù hợp thuộc 62 văn bản pháp luật, văn bản quản lý các cấp.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực qua hoạt động kiểm toán, ông Tuấn cho hay trong nhiệm kỳ, Kiểm toán Nhà nước đã cung cấp 1.749 báo cáo kiểm toán và tài liệu có liên quan cho các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra, cơ quan điều tra và các cơ quan khác có thẩm quyền, để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát. Con số này tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ.

Tính trong nhiệm kỳ, Kiểm toán Nhà nước đã chuyển 14 hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra để làm rõ các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật thông qua hoạt động kiểm toán.

Theo báo cáo, riêng năm 2025 (tính đến 30/8), Kiểm toán Nhà nước đã chuyển 4 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ. 4 vụ việc này cũng được đề cập rõ trong báo cáo của Kiểm toán Nhà nước.

Phiên họp Ủy ban Thường vụ quốc hội chiều 25/9 (Ảnh: Hồng Phong).

Thứ nhất, Kiểm toán Nhà nước chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương (cũ) để điều tra, làm rõ các dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật về nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tuệ Cát.

Đầu tháng 6, Kiểm toán Nhà nước chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu (cũ) để điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về xây dựng của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hồng Dân, Bạc Liêu tại dự án xây dựng các tuyến đê ngăn mặn cấp bách kết hợp đường giao thông để bảo vệ, phát triển vùng tôm - lúa huyện Hồng Dân. Đây là vụ việc thứ hai.

Vụ việc thứ ba, đầu tháng 7, Kiểm toán Nhà nước chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM để điều tra, làm rõ các dấu hiệu rủi ro về sử dụng không hợp pháp hóa đơn mua vào, bán ra với Công ty TNHH thương mại hóa dầu Lộc Phát.

Thứ tư, giữa tháng 7, Kiểm toán Nhà nước chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đề nghị điều tra làm rõ các dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật về mua bán hóa đơn đối với Công ty TNHH Thương mại xây dựng Nghê Gia.

Ngoài ra, theo ông Ngô Văn Tuấn, Kiểm toán Nhà nước còn cung cấp 29 hồ sơ, báo cáo kiểm toán và tài liệu liên quan cho cơ quan cảnh sát điều tra để phục vụ công tác điều tra. Đáng chú ý, trong số này có 2 dự án đầu tư thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo (2 dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 ở tỉnh Hà Nam cũ).

Góp ý kiến vào nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước làm rõ trong số các hồ sơ được chuyển sang cơ quan điều tra, có bao nhiêu vụ việc được khởi tố điều tra.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh (Ảnh: Hồng Phong).

Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng qua kiểm toán mới chỉ phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, nên có thể có những hồ sơ được chuyển sang nhưng cơ quan điều tra không khởi tố.

Giải trình, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn khẳng định khi chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, cơ quan kiểm toán đã cân nhắc rất kỹ với những sai phạm phải rõ ràng và có thu thập chứng cứ đầy đủ. Sau đó, hội đồng của ngành thẩm tra trước khi quyết định chuyển hồ sơ cho công an.

“Chúng tôi rất thận trọng, với những việc rõ ràng có dấu hiệu tội phạm mới chuyển. Vì thế, các hồ sơ kiểm toán chuyển sang cơ quan điều tra, gần như 99% đều được cơ quan điều tra tiếp nhận và khởi tố", ông Tuấn thông tin.