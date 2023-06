Chủ tịch nước gặp mặt 140 gương điển hình trong phòng, chống ma túy

Sáng 14/6, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt, biểu dương 140 điển hình tiên tiến trong phong trào phòng, chống ma túy toàn quốc và đại diện thân nhân 28 gia đình liệt sỹ trong công tác phòng, chống ma túy.

Cuộc gặp mặt tại Phủ Chủ tịch diễn ra cũng nhân dịp các đại biểu tham dự Chương trình Tôn vinh điển hình tiên tiến do Bộ Công an tổ chức và hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6/2023).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước nêu rõ, ma túy là nguyên nhân, điều kiện nảy sinh các tệ nạn xã hội. Tội phạm ma túy là loại tội phạm nguy hiểm, nhiều thủ đoạn tinh vi và manh động đối phó với lực lượng chức năng.

Buổi gặp gỡ tại Phủ Chủ tịch (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo ông, với quyết tâm chính trị cao nhất, các lực lượng phòng chống ma túy do lực lượng công an nhân dân chủ công, nòng cốt, mà trực tiếp là lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đã quyết liệt, xung kích, đi đầu trong những cuộc chiến đầy cam go, khốc liệt này.

Chủ tịch nước đánh giá cao những nỗ lực của các lực lượng trong thời gian vừa qua, đã khắc phục khó khăn, gian khổ triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy.

"Các lực lượng đã không ngại gian khổ, hy sinh, nêu cao bản lĩnh, ý chí quyết tâm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Những nỗ lực thầm lặng đó được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, trân trọng, dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao", Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và em Lường Quốc Bảo, con của Đại úy, liệt sĩ Lường Phát Chiêm (Trung đội trưởng Phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Sơn La) (Ảnh: TTXVN).

Biểu dương nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc mà các lực lượng đã đạt được trong thời gian qua, nhất là 140 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, quần chúng nhân dân có nhiều đóng góp trong phong trào phòng, chống ma túy tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch nước cho rằng, đây là những tấm gương sáng, hạt nhân nòng cốt góp phần làm cho công tác phòng, chống ma túy ngày càng hiệu quả hơn nữa.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, tình hình tội phạm ma túy ở nước ta trong những năm qua diễn biến phức tạp trên tất cả các tuyến đường bộ, đường hàng không và đường biển. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, manh động, xảo quyệt, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ.

Đặc biệt, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, các đối tượng phạm tội đã lợi dụng cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và những tiến bộ của khoa học - kỹ thuật để thực hiện việc mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm (Ảnh: Công an cung cấp).

"Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, lực lượng chuyên trách thuộc các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính đã chung sức đồng lòng, phối hợp chặt chẽ, khắc phục khó khăn, gian khổ đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy hoạt động, liên tỉnh, xuyên quốc gia", Trung tướng Ngọc nói.

Theo vị Thứ trưởng, trung bình mỗi năm lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã chủ trì phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển phát hiện, khám phá thành công trên 23.000 vụ, bắt giữ hơn 32.000 đối tượng phạm tội về ma túy; triệt xóa gần 1.000 điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Từ đó, góp phần quan trọng bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Tuy nhiên, cuộc chiến nào cũng sẽ có mất mát, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, có 28 cán bộ Công an, Biên phòng và quần chúng nhân dân đã anh dũng hy sinh, hơn 700 cán bộ, chiến sỹ bị thương, bị phơi nhiễm HIV khi làm nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.