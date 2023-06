Bắt đàn em "bà trùm" ma túy Thái Chất

Ngày 13/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc đơn vị này đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan Thanh Hóa và Công an huyện Quan Sơn, Công an thành phố Thanh Hóa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy này là Lê Đình Tiến (SN 1984, ở phường Quảng Thắng) và Trần Trọng Khanh (SN 1987, ở phường Phú Sơn), thành phố Thanh Hóa.

Trong đó, Lê Đình Tiến là một đối tượng lái xe lâu năm của nhà xe Hoàng Thái (chủ xe là Hoàng Thị Thái - Thái Chất, một đối tượng ma túy cộm cán đã bị Công an Thanh Hóa bắt giữ tháng 5/2022).

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Sau khi "bà trùm" Hoàng Thị Thái bị bắt giữ, Lê Đình Tiến và Trần Trọng Khanh đã câu kết với Lương Văn Nhận (SN 1986, ở xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa) thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 14h ngày 11/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị nêu trên bắt quả tang 2 đối tượng: Lê Đình Tiến và Trần Trọng Khanh đang vận chuyển 3.057 viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ.

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Mở rộng điều tra vụ án, lực lượng công an đã bắt giữ Lương Văn Nhận. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến việc mua bán, vận chuyển ma túy.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ đối với 3 đối tượng nói trên về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.