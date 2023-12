Chủ tịch Nghệ An: "Cải cách hành chính không chuyển biến thì chuyển người"

Trong phiên thảo luận tổ, kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII ngày 6/12, ông Nguyễn Viết Hưng, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, công tác cải cách hành chính của địa phương đã có chuyển biến rất tích cực.

Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng khẳng định, cải cách hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực ở các cấp, ngành, các địa phương.

Nghệ An là tỉnh duy nhất thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, điều đó thể hiện quyết tâm chính trị cao của địa phương trong công tác cải cách hành chính.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An thảo luận tại phiên thảo luận tổ (Ảnh: Hoàng Lam).

Tuy nhiên, Chủ tịch tỉnh Nghệ An thẳng thắn chỉ rõ, ở một số nơi, một số đơn vị vẫn tồn tại những vấn đề chưa có chuyển biến, vẫn còn dư luận về cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu.

"Cán bộ nào gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân thì sẽ bị xử lý nghiêm. Cải cách hành chính không có chuyển biến thì chuyển người và tỉnh đã bắt đầu thực hiện điều này", ông Nguyễn Đức Trung khẳng định.

Đẩy mạnh cải cách hành chính cũng là mục tiêu lớn của UBND tỉnh Nghệ An đề ra trong năm nay. Cùng sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và quyết tâm cao của tỉnh, các sở, ngành và địa phương, một số các chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có thay đổi, đặc biệt là trong lĩnh vực thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư.

Thông tin tại phiên thảo luận, Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An, cho biết: Tính đến ngày 10/11, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký công bố 40 quyết định với 780 thủ tục hành chính ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã, trong đó có nhiều thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các thủ tục này được công khai, minh bạch, cụ thể các bước, các quy trình.

Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại phiên thảo luận (Ảnh: Hoàng Lam).

Hiện tại có 18 sở, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 3 cơ quan chuyên môn ngành dọc đóng trên địa bàn (Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Công ty Điện lực Nghệ An) với 1.366 thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An.

Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An đã giúp quá trình giải quyết các thủ tục hành chính xuyên suốt, nhất quán, chính xác, số hóa các thủ tục, hồ sơ theo đúng quy định.

Các đại biểu đồng tình, đánh giá cao kết quả cải cách hành chính mà tỉnh Nghệ An đã đạt được. Tuy nhiên, trên thực tế, các đại biểu cho rằng, vẫn còn một số bộ phận cán bộ, công chức sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai.

Người đứng đầu Sở Nội vụ Nghệ An thừa nhận phản ánh về một số cán bộ sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân là chính xác.

Ông Nguyễn Viết Hưng, Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An thông tin về kết quả cải cách hành chính (Ảnh: C. Thành).

Giám đốc Sở Nội vụ cũng thông tin, tại phiên họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh mới đây, Thường trực Ban Chỉ đạo nêu ra 2 trưởng phòng cấp sở, ngành có dư luận gây phiền hà và yêu cầu phải chuyển vị trí công tác, hiện một sở đã thực hiện.

Trong năm nay, tỉnh Nghệ An đã xem xét kỷ luật một loạt công chức, trong đó cấp sở, ngành, huyện có 1 lãnh đạo bị khởi tố, 2 người bị khiển trách. Đối với lãnh đạo cấp phòng ở sở, ngành, huyện, có 5 người bị kỷ luật.