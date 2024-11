Chủ tịch Hội nông dân xã mất liên lạc, phát hiện xe máy và dép trên bờ sông

21h ngày 21/11, bà Lô Thị Trà My, Chủ tịch UBND xã Xá Lượng (Tương Dương, Nghệ An), cho biết, công an, quân sự, dân quân tự vệ xã với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng huyện Tương Dương đang tìm kiếm ông L.B.P., Chủ tịch Hội nông dân xã.

Theo bà My, chiều 20/11, ông L.B.P. (SN 1978) vắng mặt trong cuộc họp của UBND. Chính quyền địa phương liên lạc qua số điện thoại di động của ông P. nhưng không ai trả lời.

Khu vực phát hiện chiếc xe máy của ông P. (Ảnh: Phương Hồ).

Đến 18h cùng ngày, một cán bộ xã Xá Lượng thấy xe máy ông P. dựng bên quốc lộ 7, đoạn qua bản Ang, xã Xá Lượng. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người này báo cáo sự việc với lãnh đạo xã.

Chính quyền địa phương huy động công an, quân sự, dân quân tự vệ xã và gia đình tổ chức tìm kiếm ông P..

Mở rộng phạm vi tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện đôi dép của ông P. trên đường dẫn xuống bờ sông Nậm Mộ, đoạn qua địa bàn xã.

Đôi dép của ông P. được phát hiện trên bờ sông (Ảnh: Phương Hồ).

"Hơn 30 người gồm lực lượng của xã cùng sự hỗ trợ của lực lượng chức năng huyện đang tìm kiếm ông P. tại khu vực sông này nhưng chưa có kết quả", Chủ tịch UBND xã Xá Lượng thông tin.

Theo bà Trà My, những ngày qua ông P. có biểu hiện buồn bã nhưng không chia sẻ cụ thể với ai.