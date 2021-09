Chủ tịch Hà Nội: Khẩn trương tìm nguồn vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em

Dân trí Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, dự kiến đến tháng 11/2021, thành phố sẽ tiêm bao phủ mũi 2 trên cơ sở vắc xin được phân bổ và xúc tiến tìm nguồn vắc xin cho trẻ em.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại kỳ họp sáng 23/9 (Ảnh: Lê Hải).

Sáng 23/9, phát biểu tại Kỳ họp thứ hai, HĐND TP khóa XVI, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2021, với tinh thần quyết tâm, nỗ lực hết mình, hành động khẩn trương, quyết liệt để thực hiện hoàn thành với mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ mà HĐND thành phố đã quyết nghị.

Điểm lại kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 8 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, nhưng kinh tế - xã hội của thành phố vẫn đạt được kết quả tích cực, một số mục tiêu, chỉ tiêu dự kiến đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Nhắc lại quyết định áp dụng giãn cách xã hội trên toàn địa bàn từ ngày 24/7, theo ông Chu Ngọc Anh, thành phố nhận thức đây là một quyết định rất khó, do vậy, vừa triển khai, vừa đánh giá, liên tục điều chỉnh từ thực tế để xây dựng và triển khai một cách chủ động, sáng tạo, linh hoạt các phương án, kịch bản với cấp độ cao hơn để sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, ưu tiên cao nhất cho việc đảm bảo sức khỏe và đời sống của nhân dân.

Chủ tịch Hà Nội cho biết, qua 4 đợt giãn cách xã hội, thành phố đã cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Số ca F0 trung bình trong ngày đã giảm dần qua các đợt giãn cách. Trong đó, số ca F0 trong cộng đồng đã giảm và từng bước được kiểm soát; số điểm phong tỏa giảm mạnh, số "vùng đỏ" giảm, "vùng xanh" tăng…

Đặc biệt, đến cuối tháng 8, Hà Nội mới tiêm được cho hơn 1.973.000 người, đạt tỷ lệ 23,8% dân số. Được sự quan tâm của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Thành phố đã triển khai thần tốc xét nghiệm diện rộng và tổ chức tiêm chủng cho người dân từ 18 tuổi trở lên một cách an toàn, hiệu quả.

Tính đến ngày 20/9/2021, toàn thành phố đã tiêm được hơn 6,3 triệu mũi cho người dân trên 18 tuổi. Trong đó, tiêm hơn 5,6 triệu mũi một (đạt 94,5% dân số trên 18 tuổi, chiếm 68,6% tổng dân số thành phố) và tiêm hơn 690 nghìn mũi 2 (đạt 11,2% dân số trên 18 tuổi, chiếm 8,4% tổng dân số). Số lượng còn lại chủ yếu là đối tượng không được chỉ định tiêm sau khi khám sàng lọc.

Đáng chú ý, theo ông Chu Ngọc Anh, dự kiến, đến tháng 11/2021, Hà Nội sẽ tiêm bao phủ mũi 2 trên cơ sở vắc xin được phân bổ và xúc tiến tìm nguồn vắc xin cho trẻ em.

Hà Nội nỗ lực tiêm phủ mũi 2 và tìm nguồn vắc xin cho trẻ em để sớm cho học sinh tới trường (Ảnh minh họa: Hữu Nghị).

Nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội tăng trưởng khá

Cũng theo Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh, những thành công bước đầu trong việc kiểm soát dịch bệnh Covid-19 là tiền đề để thành phố triển khai các quyết sách nhằm phục hồi kinh tế, quyết tâm hoàn thành những mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra cho cả năm 2021, góp phần tạo nên những kết quả tích cực về kinh tế xã hội thủ đô 8 tháng đầu năm.

Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý II tăng 6,61%, cao hơn quý I (tăng 5,17%), cao hơn mức trung bình của cả nước (5,64%).

Một số chỉ tiêu 8 tháng đầu năm tăng khá, như thu ngân sách đạt 164.483 tỷ đồng, bằng 69,8 % dự toán Trung ương giao, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước; sản xuất công nghiệp tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tăng 0,77% so với tháng 7...

Đặc biệt, với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau" và phương châm "bảo đảm an sinh xã hội là trọng yếu", Hà Nội đã quan tâm hỗ trợ cho đối tượng gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19.

Cụ thể, thành phố đã quyết định hỗ trợ gần 1.144 tỷ đồng. Trong đó, nguồn từ Ngân sách nhà nước hỗ trợ các đối tượng quy định tại Nghị quyết 68 của Chính phủ và Nghị quyết 15 của Thường trực HĐND thành phố là hơn 866 tỷ đồng; nguồn vận động xã hội hóa là hơn 277,7 tỷ đồng đã hỗ trợ cho khoảng 1,918 triệu lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh khẳng định, những kết quả đạt được của Hà Nội trong 8 tháng đầu năm là do sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, góp sức của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể người dân đô, sự quan tâm phối hợp, giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương và các địa phương với thành phố.

Phấn đấu thực hiện thành công "mục tiêu kép"

Hà Nội phấn đấu thực hiện thành công "mục tiêu kép" (Ảnh minh họa).

Tiếp tục phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Chu Ngọc Anh cho biết, để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu tăng trưởng năm 2021, cùng với việc tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, Hà Nội đã và đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế.

Chủ tịch Hà Nội đề nghị các cấp, các ngành tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2021. Trước hết, cần xây dựng các kịch bản cụ thể trên cơ sở rà soát khả năng, nguồn lực phát triển từng lĩnh vực; phấn đấu thực hiện thành công "mục tiêu kép", vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy thu hút đầu tư; đẩy nhanh giải ngân, nhất là vốn đầu tư công; thúc đẩy sản xuất nông nghiệp; điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả.

Chủ tịch UBND TP cũng nhấn mạnh yêu cầu phải tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, đẩy mạnh áp dụng các biện pháp phù hợp để tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19; đặt mục tiêu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết; quyết tâm bảo vệ an toàn cho thủ đô, bảo đảm ngăn chặn, đẩy lùi, không để dịch bệnh diễn biến phức tạp…

Nguyễn Trường