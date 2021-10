Chìm sà lan 800 tấn trên sông, một thuyền viên mất tích

Dân trí Sà lan neo đậu trên sông Gò Gia (huyện Cần Giờ, TPHCM) để nhận nguyên liệu làm bột ngọt, bất ngờ bị phá nước, chìm dưới lòng sông. Vụ việc đã khiến một thuyền viên bị mất tích.

Chiều 24/10, hàng chục người nhái của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an TPHCM đang triển khai công tác lặn tìm một thuyền viên bị mất tích do chìm sà lan trên sông Gò Gia, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ.

Trước đó, khuya 23/10, sà lan có tải trọng khoảng 800 tấn đang neo đậu trên sông Gò Gia để nhận nguyên liệu làm bột ngọt, bất ngờ bị phá nước.

Người nhái lặn tìm nạn nhân mất tích (Ảnh: Phòng PC07).

Phát hiện sự việc, 5 thuyền viên hô hoán, tìm cách thoát ra ngoài. Tuy nhiên, thuyền viên P.L.N. (22 tuổi, quê Nghệ An) bị mất tích. Tại thời điểm bị chìm, sà lan có 600 tấn mật và 2.000 lít dầu DO.

Phòng PC07 cho biết, hiện trường vụ tai nạn nằm ở vị trí nước chảy xiết, độ sâu 30-40 m, vòng xoáy rất nguy hiểm và từng xảy ra nhiều vụ chìm sà lan.

Hiện tại, UBND huyện Cần Giờ đang kết hợp cùng Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM rút 2.000 lít dầu DO trong khoang chứa để tránh dầu lan ảnh hưởng môi trường nước, đồng thời tổ chức phân luồng cho tàu bè qua lại đảm bảo an toàn hàng hải.

Hoàng Thuận