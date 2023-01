Chiều mùng 3 Tết, băng tuyết xuất hiện tuyệt đẹp trên núi Hoàng Liên Sơn

Buổi sáng cùng ngày 24/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh, kết hợp cùng độ ẩm cao, núi rừng Fansipan ở độ cao khoảng 2.800m bắt đầu xuất hiện băng tuyết nhưng trên đỉnh núi Fansipan cao 3.143m trời vẫn nắng trong xanh như ngọc.

Do đó, nhiều du khách có cơ hội chiêm ngưỡng khung cảnh kỳ thú như phong cảnh châu Âu khi những cánh rừng Hoàng Liên trên độ cao từ gần 3.000 m băng tuyết phủ trắng như dát bạc.

Dự báo đêm nay và sáng ngày mai mùng 4 Tết, thị xã du lịch Sa Pa nhiệt độ tiếp tục giảm sâu, do đó vùng núi đèo Ô Quý Hồ cao hơn 2.000 m sẽ xuất hiện băng tuyết hoặc mưa tuyết tạo nên phong cảnh kỳ thú phục vụ khách du lịch tới du xuân mới dịp này.

Trước đó, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cảnh báo, từ ngày hôm nay mùng 3 Tết, vùng cao rét đậm, rét hại, các khu vực vùng núi cao khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá, sau là sương muối.

Đây là hiện tượng thời tiết đặc biệt tạo nên phong cảnh kỳ thú như mùa đông châu Âu phục vụ khách du lịch tới thăm Sa Pa, Ý Tý của tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia nông nghiệp, việc xuất hiện mưa tuyết, băng giá, sương muối sẽ gây nguy hại cho cây trồng và vật nuôi.

Kỹ sư Lưu Minh Hải, nguyên Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết thêm, đêm ngày mùng 2 Tết (23/1) có một đợt không khí lạnh mạnh từ phía Bắc ào ạt tràn xuống các địa phương gây mưa, mưa nhỏ đều khắp. Nhiệt độ các địa phương giảm thấp dần.

Ngày và đêm 24/1, không khí lạnh tiếp tục tràn xuống Lào Cai; thời tiết có mưa, mưa nhỏ rải rác. Sau mưa giảm, nền nhiệt giảm sâu.

Vùng thấp trời rét đậm, rét hại. Vùng cao rét hại nặng đến rất nặng, các khu vực vùng núi cao khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá, sau là sương muối.

Đây là hiện tượng khí hậu cực đoan rất nguy hại cho cây trồng và vật nuôi do đó người dân phải chủ động phòng chống giảm thiệt hại ở mức thấp nhất.

Dự báo đêm ngày mùng 3 Tết (24/1), nhiệt độ thấp nhất giảm tới 8 - 10 độ C, vùng núi trong khoảng 2 - 4 độ C, thị xã Sa Pa thấp nhất từ âm 1 đến 1 độ C.

Một vài hình ảnh băng tuyết xuất hiện trên núi Hoàng Liên gần khu vực "Nóc nhà Việt Nam" chiều ngày mùng 3 Tết Quý Mão 2023 do Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch Lào Cai cung cấp .

Băng tuyết phủ trắng cây Vân Sam quý hiếm trên núi Fansipan.

Băng tuyết tuyệt đẹp trên núi Hoàng Liên (Sa Pa) chiều ngày mùng 3 Tết Quý Mão chụp từ cáp treo

Băng tuyết đang phủ trắng núi rừng Hoàng Liên Sơn.

Hình ảnh kỳ thú băng tuyết phủ trắng cây rừng Hoàng Liên (Sa Pa) như phong cảnh mùa đông châu Âu

Băng tuyết tạo nên phong cảnh kỳ thú trên núi Hoàng Liên Sơn (Sa Pa).