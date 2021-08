Chiến sĩ công an trực chốt kiểm soát Covid-19 bị ô tô tông tử vong

Dân trí Trong lúc đang làm nhiệm vụ trực chốt Covid-19 tại khu vực ngã tư giao nhau giữa đường liên xã với quốc lộ 1A, thuộc huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), một chiến sĩ công an đã gặp tai nạn giao thông tử vong.

Khu vực xảy ra tai nạn làm anh Chiến tử vong.

Sáng 7/8, trao đổi với PV Dân trí, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - xác nhận việc một cán bộ Công an huyện Quỳnh Lưu tử vong do tai nạn giao thông trong khi làm nhiệm vụ trực chốt Covid-19.

Theo đó, vụ tai nạn thương tâm nói trên xảy ra vào khoảng 20h ngày 6/8, đoạn ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 1A và đường đi vào UBND xã Quỳnh Văn (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Chốt trực Covid-19, tại xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu - nơi anh Chiến tham gia làm nhiệm vụ.

Vào thời gian trên, anh Nguyễn Văn Chiến (SN 1995, trú xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu), đang đi sang đường thì bất ngờ bị một chiếc xe tải tông thẳng vào người. Cú tông mạnh làm anh Chiến ngã xuống đường, bị thương nặng, được đồng nghiệp cùng người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh Chiến đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Quỳnh Lưu có mặt trong đêm để điều tra làm rõ nguyên nhân. Đồng thời đưa anh Chiến về quê nhà để lo thủ tục mai táng.

Anh Chiến là cán bộ Công an huyện Quỳnh Lưu, mang quân hàm Trung úy, chưa lập gia đình, có gia cảnh khá khó khăn. Anh Chiến vừa được tăng cường ra trực chốt phòng, chống dịch Covid-19, đóng tại ngã tư giao giữa quốc lộ 1A và đường liên xã Quỳnh Văn.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND tỉnh Nghệ An quyết định thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 31/7 đối với huyện Quỳnh Lưu. Đến sáng 7/8, huyện Quỳnh Lưu đã ghi nhận có 95 người mắc Covid-19.

