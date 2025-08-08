Cháy đồi ở Đà Nẵng nghi do người dân đốt

Khoảng 12h30 ngày 8/8, điểm phát lửa tại một ngọn đồi ở khu vực Trung tâm hỏa táng An Phước Viên, phường Hòa Khánh, thuộc nghĩa trang thành phố Đà Nẵng, đã được dập tắt hoàn toàn.

Khu vực xảy ra cháy vào khoảng 11h ngày 8/8. Điểm cháy cách đường bê tông khoảng 2m, diện tích đồi do UBND thành phố giao An Phước Viên quản lý, nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng, chủ yếu là thực bì sau khai thác cây keo.

Lực lượng chữa cháy chia thành nhiều mũi tiếp cận, sử dụng vòi phun công suất lớn để khống chế đám lửa (Ảnh: Hoài Sơn).

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cảnh sát chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng đã huy động 4 xe cùng 28 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường.

Ghi nhận của phóng viên, dưới cái nắng gay gắt, lực lượng chữa cháy chia thành nhiều mũi tiếp cận, sử dụng vòi phun công suất lớn để khống chế đám lửa, không để cháy lan vào khu vực rừng sản xuất và tài sản lân cận.

Công tác dập lửa có sự phối hợp của kiểm lâm, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ động rừng và cán bộ phường Hòa Khánh.

Sau hơn một giờ nỗ lực, đến khoảng 12h30 cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Diện tích cháy được ước tính khoảng 3.000m2.

Trong biên bản làm việc, đại điện An Phước Viên cho rằng điểm phát lửa nghi do người dân đốt, chủ rừng khẳng định không tự ý đốt.

Trước đó, ngày 7/8, Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng đã cảnh báo cháy rừng báo động cấp IV, nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn một số xã, phường.

Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng đề nghị UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn quản lý.

Kiểm tra, nghiêm cấm người dân sử dụng lửa để xử lý thực bì; rà soát, xác định các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao trên địa bàn.