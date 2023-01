Tỷ phú đốt pháo hoa mừng năm mới gây cháy đồi vào đêm giao thừa

Vào đêm giao thừa 31/12 vừa qua, đội lính cứu hỏa New Zealand nhận được cuộc gọi báo cháy thuộc địa phận vùng đất của ông Tony Malkin, vị tỷ phú sở hữu tòa nhà Empire State ở New York, Mỹ. Trước đó, để chào mừng năm mới, CEO người Mỹ đã tổ chức buổi bắn pháo hoa tại tư gia thuộc ngọn đồi ở Dalefield, ngoại ô Queenstown, Central Otago, miền trung New Zealand.

Theo các nhân chứng, ngọn lửa lan rộng tới một trong hai dãy nhà có người ở thuộc khu đất của tỷ phú Malkin. Tới sáng, hỏa hoạn mới được dập tắt. Những hình ảnh từ vệ tinh cho thấy, vụ cháy thiêu rụi toàn bộ thảm thực vật trên diện tích 0,5ha.

Vụ hỏa hoạn xảy ra trên khu đất của vị tỷ phú người Mỹ vào đêm giao thừa (Ảnh: Johnny Quinn).

Được biết, trước đó cư dân trong vùng đã phản đối kế hoạch đốt pháo hoa vì lo ngại những ảnh hưởng tới động thực vật trong vùng. Hiện người dân tiếp tục kêu gọi lệnh cấm bắn pháo hoa tư nhân.

"Như một trò đùa khi người ngoài có thể tới đây, đốt pháo hoa suốt 14 phút và rồi làm cháy luôn ngọn đồi", anh Johnny Quinn, người hàng xóm sống gần dinh thự của vị tỷ phú Mỹ, lên tiếng.

"Hành động này khiến khu dân cư bị đảo lộn. Chúng tôi phải thay đổi kế hoạch nghỉ lễ còn đội lính cứu hỏa bị làm phiền. Họ cũng có gia đình. Động vật cũng bị ảnh hưởng. Một chú chó nhà hàng xóm của tôi vẫn chưa bình thường trở lại. Nó chỉ nằm im một góc. Họ đã gây tổn thương tâm lý tới chúng", anh Johnny bức xúc.

Hiện vị tỷ phú Mỹ chưa đưa ra bất cứ bình luận nào sau vụ việc, ngoài gửi lời "biết ơn sâu sắc tới đội lính cứu hỏa và cảnh sát New Zealand".

Cặp tình nhân rủ nhau leo núi, đốt pháo hoa chụp ảnh kỷ niệm đã gây cháy rừng (Ảnh: SCMP).

Đây không phải là lần đầu xảy ra vụ cháy nổ liên quan tới pháo hoa ở New Zealand trong đêm giao thừa vừa qua. Trước đó, vụ bắn pháo hoa tự phát xảy ra gần thành phố Auckland đã giết chết một chú chó 7 tuổi có tên Lilly.

Tương tự, vào tháng 12/2019, một cặp đôi ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, rủ nhau leo núi và đốt pháo hoa để chụp ảnh kỷ niệm, nhưng không may tia lửa bén sang cây cỏ gần đó, gây ra vụ cháy rừng lớn. Sự cố khiến hơn 200 lính cứu hỏa được điều động tới hiện trường, mất 2 tiếng để kiểm soát đám cháy. Ước tính, ngọn lửa khổng lồ đã thiêu cháy khu vực rộng khoảng 7.000m2.