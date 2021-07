Cháy cửa hàng hoa tươi, 4 người đang ngủ may mắn thoát nạn

Dân trí Một vụ cháy xảy ra tại cửa hàng kinh doanh hoa tươi lúc rạng sáng nay (1/7) ở thành phố Vinh (Nghệ An). Rất may 4 người trong nhà đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Hiện trường nơi cửa hàng bị cháy lúc rạng sáng. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 2h50 ngày 1/7 tại số nhà 73, đường Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Nghệ An đã huy động các phương tiện, thiết bị chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng tới hiện trường. Đám cháy xuất phát tại khu vực tầng 1 (được sử dụng để kinh doanh hoa tươi). Rất may tại thời điểm xảy ra cháy, 4 người trong gia đình đang ngủ tại tầng 2 của căn nhà đã kịp thời phát hiện và thoát nạn an toàn qua lối cửa phụ. Lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng phá dỡ cửa cuốn, dập tắt đám cháy kịp thời, ngăn cháy lan lên tầng 2. Rất may khi xảy ra vụ việc, 4 người trong nhà đã nhanh chóng thoát ra ngoài an toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ. Trước đó, vào rạng sáng 15/6, một vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phòng trà Fill, nằm ở số 146 đường Đinh Công Tráng, thành phố Vinh, Nghệ An khiến 6 người trong căn nhà đã tử vong. Nguyễn Tú