Chập dây điện máy sấy và tủ lạnh gây cháy cư xá Độc Lập làm 8 người chết

Tại buổi họp báo kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 10/7, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM, đã cung cấp thêm thông tin về vụ cháy ở cư xá Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa, và công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, đặc biệt là chung cư cũ.

Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, sau vụ cháy cư xá Độc Lập, Công an TPHCM đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ điều tra, làm rõ sự việc. Theo xác định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập đường dây điện kéo ra khu vực đặt máy sấy quần áo và tủ lạnh. Khu vực này có để xe điện, xe máy và đây cũng là phần chủ nhà lấn chiếm, che chắn ở ngoài sân.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM (Ảnh: Hoàng Quy).

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, trước vụ cháy cư xá Độc Lập khiến 8 người tử vong, trên địa bàn thành phố từng xảy ra vụ cháy tại chung cư Carina Plaza (quận 8, TPHCM cũ) gây hậu quả thương vong nghiêm trọng về người và tài sản.

Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, hiện nay, thành phố có nhiều chung cư cũ đã xuống cấp đến mức không sử dụng được. Tuy nhiên, đa phần chung cư này lại không có quỹ bảo trì cũng như nguồn kinh phí để đảm bảo duy tu, sửa chữa kịp thời.

Theo thống kê, TPHCM có 1.132 chung cư, trong đó có 239 chung cư và 341 khối nhà xây trước năm 1975, cùng hàng trăm cơ sở khác được xây dựng từ năm 1975 đến 2001.

Nhiều chung cư trong số này đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về cháy nổ. Hình ảnh thường thấy là chung cư cũ dạng này nhỏ, điều kiện sinh hoạt chật hẹp. Có tình trạng cơi nới, che chắn… thực tế tiềm tàng hậu quả cháy nổ. Rất nhiều văn bản, khuyến cáo của thành phố đã cảnh báo về vấn đề này.