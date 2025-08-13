Chằng chịt vết lún, nứt trên dự án đê đang được thanh tra ở Ninh Bình

Dự án củng cố, nâng cấp tuyến đê Tả sông Hoàng Long, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình (cũ), là một trong 40 dự án được Thanh tra Chính phủ giao Thanh tra tỉnh Ninh Bình thanh tra để làm rõ khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Đê tả sông Hoàng Long ở Ninh Bình (Ảnh: Thanh Bình).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, dự án củng cố, nâng cấp tuyến đê Tả sông Hoàng Long có tổng mức đầu tư 1.489 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Nhà nước. Dự án có chiều dài khoảng 20km, trải dài trên địa bàn nhiều xã, phường của huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình cũ.

Mục tiêu của dự án là củng cố, nâng cấp tuyến đê nhằm chống lũ bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng hàng chục nghìn hộ dân phía trong đê, cũng như các công trình tài sản nhà nước, các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Gia Viễn.

Dự án được triển khai từ năm 2007, triển khai thi công các hạng mục như: Đắp mở rộng cơ đê phía đồng và trồng cỏ bảo vệ; đắp lấp đầm sát chân đê phía trong đồng; xây mới các cống; tu sửa cống xả nhiều trạm bơm; xây dựng 5 điếm canh đê và 2 bến đò; đắp đất, trồng tre chắn sóng phía sông…

Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, dự án củng cố, nâng cấp tuyến đê tả sông Hoàng Long đã góp phần lớn trong việc đảm bảo an toàn chống lũ cho nhân dân các xã, thị trấn nằm phía trong đê. Đặc biệt là những trận lũ lịch sử xảy ra trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vào năm 2017, và lũ lớn năm 2024...

Sau thời gian đưa vào sử dụng, tuyến đê tả sông Hoàng Long dài từ cầu Gián Khẩu đến cầu Bến Đế hiện nay đang xuất hiện nhiều vết lún, nứt kéo dài trên mặt và thân đê. Toàn bộ mặt đê hiện nay đã được đổ nhựa đường, tuy nhiên do thân đê bị lún nên các vết nứt hiện rõ trên bề mặt.

Có những đoạn mặt đê vết nứt kéo dài hàng trăm mét. Các vết nứt không chỉ nằm khe co giãn 2 bề mặt đê mà còn lan rộng ra về phía hai bên mái giáp với thân đê. Có những điểm mặt đê nứt lớn, đơn vị quản lý đã cho thực hiện sửa chữa lại bề mặt, khiến mặt đê hiện rõ các vết vá chằng chịt.

Đê ngăn lũ bị nứt, lún nhiều nơi khiến người dân lo lắng mỗi khi có lũ lớn về (Ảnh: Thanh Bình).

Một người dân xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình cho biết, thân đê, mặt đê lún, nứt vào mùa mưa lũ đổ về khiến người dân trong đê rất lo lắng. Năm 2017 cơn lũ lịch sử nước mấp mé mặt đê, tưởng chừng sẽ tràn vào khu dân cư, rất may trời không mưa nên sau đó lũ hạ dần.

"Từ sau trận lũ lịch sử năm 2017 đến nay có thêm nhiều trận lũ lớn, năm 2024, sau cơn bão Yagi nước lũ dâng cao, kèm mưa lớn. Lực lượng chức năng của địa phương phải cắt cử người canh gác đê ngày đêm vì thân đê bị xuống cấp nhiều nơi", người dân nói.

Đại diện chủ đầu tư dự án Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình cho biết, đơn vị đang thực hiện việc cung cấp hồ sơ liên quan đến dự án cho đoàn thanh tra về dự án nêu trên.

Các điểm sửa chữa hiện rõ trên mặt tuyến đê dài khoảng 20km, thuộc dự án gần 1.500 tỷ đồng đang được thanh tra ở Ninh Bình (Ảnh: Thanh Bình).

Được biết, Thanh tra tỉnh Ninh Bình sẽ thanh tra các dự án trên địa bàn theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ không quá 30 ngày (tiến hành thanh tra ngay trong tháng 7), sau đó ban hành kết luận thanh tra trước ngày 15/9. UBND tỉnh Ninh Bình sẽ tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề về Thanh tra Chính phủ trước ngày 20/9, Thanh tra Chính phủ tổng hợp kết quả thanh tra chuyên đề, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/10.