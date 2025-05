Cây đa trăm tuổi đổ đè trúng ô tô, 4 người thoát chết

Chiều 4/5, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa dông kèm lốc xoáy cục bộ khiến nhiều cây lâu năm bị gãy đổ, diện tích hoa màu hư hại. Nhiều nhà dân bị tốc mái, giao thông trên một số tuyến đường tạm thời bị gián đoạn do cây lớn đổ ra đường.

Ô tô bị cây đa cổ thụ bật gốc đè trúng, 4 người ngồi trên xe thoát chết trong gang tấc (Ảnh: Công an Hòa Bình).

Khoảng 13h30, một cây đa cổ thụ khoảng 100 năm tuổi, chiều cao hơn chục mét, đường kính thân lớn đã bất ngờ bật gốc, đổ trúng chiếc ô tô con BKS 30K-337.xx đang di chuyển trên đường, hướng từ Dốc Cun vào trung tâm TP Hòa Bình.

Nhiều nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm cây đa bị gãy đổ đang có mưa dông, kèm theo lốc xoáy lớn. Khi ô tô đi đến, cành của cây đa gãy đè trúng nóc xe. Lúc này, có 4 người ngồi trong xe, rất may không ai bị thương, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường an toàn.

Công an tỉnh Hòa Bình cho hay, ngay sau khi mưa dông kèm lốc xoáy xảy ra, chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã khẩn trương khắc phục hậu quả, rà soát, thống kê thiệt hại, nhanh chóng nhằm ổn định cuộc sống của người dân. Đồng thời, đảm bảo giao thông thông suốt tại các tuyến đường ở những khu vực ảnh hưởng.

Dông lốc gây thiệt hại nhiều nơi ở Hòa Bình chiều 4/5 (Ảnh: T.B.).

Hiện chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại do mưa dông, lốc xoáy gây nên. Công an tỉnh Hòa Bình khuyến cáo, người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để chủ động phòng tránh, đề phòng rủi ro do mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ra.

Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Hòa Bình, ngày 4/5, phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.