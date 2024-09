Cao Bằng ngập sâu, nhiều tỉnh đường sạt lở nghiêm trọng

Người dân TP Cao Bằng chạy lũ trong đêm

Sáng 9/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Ma Thị Huyền Linh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Cao Bằng, cho biết, tính đến 18h ngày 8/9, do ảnh hưởng của bão số 3 (bão Yagi), trên địa bàn các huyện Hà Quảng, Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Quảng Hòa, Trùng Khánh, Thạch An, Hòa An, thành phố Cao Bằng, Hạ Lang xảy ra tình trạng ngập lụt, sạt lở đất đá.

Nước sông dâng cao làm ngập nhà dân tại TP Cao Bằng sáng 9/9 (Ảnh: Cao Bằng Hóng).

Mưa lũ đã khiến một người bị thương, 53 ngôi nhà bị thiệt hại, ảnh hưởng do đất đá sạt lở vào nhà, 42 ngôi nhà bị tốc mái; hơn 140ha diện tích nông nghiệp bị thiệt hại, ảnh hưởng.

Mưa bão cũng khiến giao thông bị tê liệt, quốc lộ 34, quốc lộ 4A bị sạt lở, cây đổ gây tắc đường.

Một trường mầm non nước ngập vào sân trường sáng 9/9 (Ảnh: Cao Bằng Hóng).

(Ảnh: Cao Bằng Hóng).

Nhiều tuyến đường tỉnh ở Cao Bằng bị sạt lở nghiêm trọng. Mưa bão cũng làm 3 điểm trường bị ảnh hưởng. Ước tính tổng thiệt hại do mưa bão gây ra khoảng 8 tỷ đồng.

Lúc 22h ngày 8/9, các khu dân cư thuộc khu vực Phố Cũ, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng bị ngập sâu. Các lực lượng công an tỉnh, công an thành phố Cao Bằng phối hợp với các lực lượng chức năng đã giúp nhân dân di dời đến nơi an toàn.

Lực lượng công an giúp người dân di tản lúc rạng sáng (Ảnh: Lê Nam).

Các hộ nhà cao tầng đã kịp thời di dời tài sản lên tầng cao, những hộ bị ngập được lực lượng chức năng giúp di dời tài sản và vật nuôi đến nơi an toàn.

Ngoài ra, Công an TP Cao Bằng cũng khẩn trương lập các chốt chặn, đặt biển báo tại các điểm nguy hiểm, ngăn người dân không di chuyển vào vùng ngập lụt.

Nhiều tuyến đường ở Điện Biên, Lào Cai "tê liệt"

Sáng 9/9, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, do mưa liên tục trong những ngày qua đã gây ngập úng, sạt lở, đứt gãy đường tại nhiều điểm.

Quốc lộ 12 địa phận xã Huổi Lèng, Mường Chà bị sạt lở nghiêm trọng (Ảnh: Công an cung cấp).

Do ảnh hưởng của bão số 3, mưa lớn kéo dài làm nước trên taluy liên tục chảy xuống, bùn nhão đã trào xuống mặt đường, gây sạt lở, đứt gãy đường và ách tắc giao thông cục bộ.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng CSGT đã kịp thời có mặt tại hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân và phương tiện tránh trú tại các khu vực an toàn.

Đồng thời, các lực lượng chức năng tăng cường nhân lực, máy móc, phương tiện để khắc phục hậu quả.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND thị xã Sa Pa (Lào Cai) cho biết, tính đến 8h ngày 9/9, trên địa bàn thị xã đã có rất nhiều thôn, bản thuộc các xã bị cô lập do mưa bão, sạt lở đất.

Nhà dân tại phường Sa Pa, thị xã Sa Pa bị đất đá sạt lở vào sáng 9/9 (Ảnh: Ngọc Liễn).

Giao thông trên tuyến đường quốc lộ 4D đi Lào Cai, Lai Châu bị đình trệ; Tỉnh lộ 152, 155 và nhiều tuyến đường huyết mạch của thị xã đi lại khó khăn do sạt lở đất, đá.

Sáng 9/9, UBND tỉnh Lào Cai quyết định hỏa tốc gửi các đơn vị chức năng về việc, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn tỉnh, do ảnh hưởng của bão số 3 gây ra tình trạng mưa lớn, lũ quét, sạt lở, ngập úng.

Trong 12 giờ qua, lũ trên sông Hồng tại Lào Cai, huyện Bảo Hà, suối Nhù tại huyện Văn Bàn đang lên nhanh do ảnh hưởng mưa lớn trên lưu vực, kết hợp với điều tiết xả lũ của các hồ chứa phía thượng nguồn.

Thiên tai tại Lào Cai đã làm chết 6 người, 9 người bị thương, 50 nhà ở bị ảnh hưởng. Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu khoảng trên 7 tỷ đồng.