Cảnh sát vượt rào, cứu người gặp nạn trong môi trường có khí độc

(Dân trí) - Cảnh sát 7 tỉnh, thành khu vực miền Trung đã phô diễn kỹ năng vượt chướng ngại vật và cứu người gặp nạn trong môi trường có khí độc trong tình huống giả định.

Cảnh sát vượt rào, cứu nạn trong môi trường có khí độc (Video: Dương Nguyên).

Sáng 2/7, tại quảng trường thành phố Vinh (Nghệ An), Hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ toàn quốc lần thứ II - Cụm thi số 4, vòng loại năm 2022 tiếp tục diễn ra với 2 môn thi cuối cùng. Đó là 100m vượt chướng ngại vật, cứu nạn - cứu hộ (CN-CH) và CN-CH trong môi trường có khói khí độc.

Mở màn, 7 đội thi gồm các đơn vị gồm Công an tỉnh Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và đội chủ nhà Nghệ An diễu hành và biểu dương lực lượng qua quảng trường.

Thời tiết ở Nghệ An trong sáng nay nhiều mây, nắng nhẹ nhưng khá oi bức, nhiệt độ ngoài trời lên tới gần 40 độ C.

Trong môn thi 100m vượt chướng ngại vật, các chiến sĩ phải vượt qua không gian ống lồng hạn chế, sử dụng bộ thiết bị phá dỡ cầm tay phá cửa bị khóa...

Sau đó, các vận động viên sẽ vượt chướng ngại vật là leo tay qua các thanh xà ngang trên cao. Trong thực tế, khi thực hiện cứu người trên cao, người lính luôn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng cũng như tác động của điều kiện môi trường, thời tiết hay tâm lý hoảng loạn của chính người bị nạn.

Phần thi được ban trọng tài chạy theo vận động viên để giám sát, ghi hình, dùng đồng hồ bấm giây nhằm bảo đảm kết quả thi được chuẩn xác.

Sau khi vượt nhiều khó khăn giả định, cảnh sát tiếp cận được nạn nhân, tháo bộ đồ phòng độc và cõng nạn nhân về nơi an toàn.

Môn thi thứ hai là CN-CH trong môi trường có khói, khí độc. Khi trọng tài bắn súng lệnh xuất phát, đội dự thi nhanh chóng triển khai đội hình với 1 tổ trưởng và 3 vận động viên.

Các vận động viên trong đội phải phối hợp với nhau, sử dụng thiết bị phá dỡ cầm tay phá khóa mô hình giả định ở container, mở cửa di chuyển vào phía trong.

Bên trong container có khí độc, các chiến sĩ đẩy 2 cửa liên tiếp, tiếp cận hình nộm (giả định người gặp nạn) và đưa ra ngoài.

Các vận động viên tiếp tục phối hợp đưa hình nộm lên cáng và mang thiết bị phá dỡ cầm tay chạy về đích. Để hoàn thành môn thi, các vận động viên phải nắm chắc kiến thức nghiệp vụ, dũng cảm, có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn nhưng cũng cần sự khéo léo để đảm bảo an toàn cho bản thân và hoàn thành được nhiệm vụ.

Tổng kết hội thi, ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Công an tỉnh Nghệ An, giải Nhì cho Công an TP Đà Nẵng và giải Ba cho Công an tỉnh Ninh Bình. Đội nhất nhì sẽ tiến vào vòng thi chung kết toàn quốc.